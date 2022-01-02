هل يتعرض العراق إلى سيول قريباً؟

العالم-العراق

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري، إن "المؤشرات التي لدينا تبين عدم حدوث سيول في البلاد خلال الفترة القليلة"، مبيناً، أن "الطقس للأيام المقبلة سيكون في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط امطار متوسطة ولا تغير في درجات الحرارة".



وأضاف، أن "الطقس في المنطقين الشمالية والجنوبية سيكون غائماً إلى غائم جزئي مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة في بعض الأماكن تكون رعدية أحياناً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة"، مشيراً إلى أن "المنطقة الجنوبية ستشهد عواصف رعدية مع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة مع انخفاض في درجات الحرارة والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة من 20 –30 كم / ساعة".