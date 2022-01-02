الأحد ٠٢ يناير ٢٠٢٢
٠٨:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

هل يتعرض العراق إلى سيول قريباً؟

هل يتعرض العراق إلى سيول قريباً؟
الأحد ٠٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٤ بتوقيت غرينتش

استبعدت هيئة الانواء الجوية العراقية، الأحد، حدوث سيول في البلاد خلال الفترة القليلة المقبلة، فيما توقعت تساقط أمطار وحدوث عواصف رعدية مع انخفاض بدرجات الحرارة.

العالم-العراق

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري، إن "المؤشرات التي لدينا تبين عدم حدوث سيول في البلاد خلال الفترة القليلة"، مبيناً، أن "الطقس للأيام المقبلة سيكون في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط امطار متوسطة ولا تغير في درجات الحرارة".

وأضاف، أن "الطقس في المنطقين الشمالية والجنوبية سيكون غائماً إلى غائم جزئي مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة في بعض الأماكن تكون رعدية أحياناً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة"، مشيراً إلى أن "المنطقة الجنوبية ستشهد عواصف رعدية مع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة مع انخفاض في درجات الحرارة والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة من 20 –30 كم / ساعة".

روابط ذات صلة

العراق.. أكثر من 31.5 ألف حريق خلال 2021

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سوريا.. الحرارة إلى انخفاض وفرصة لهطول أمطار في مناطق متفرقة

بالفيديو.. إندلاع حريق ضخم في برلمان جنوب أفريقيا!

وفاة 4 سوريين من أسرة واحدة اختناقاً في جنوب لبنان

خرق إسرائيلي معاد للمياه اللبنانية مقابل رأس الناقورة

الاحتلال صادق على بناء 12 ألف وحدة استيطانية بالقدس في 2022

تونس.. إطلاق منصة الاستشارة الوطنية للقيام بإصلاحات