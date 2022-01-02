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الاحتلال صادق على بناء 12 ألف وحدة استيطانية بالقدس في 2022

الاحتلال صادق على بناء 12 ألف وحدة استيطانية بالقدس في 2022
الأحد ٠٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٥ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة شؤون القدس إن الاحتلال الإسرائيلي، صادق خلال العام 2021، على بناء أكثر من 12 ألف وحدة استيطانية، وهدم أكثر من 177 مبنى سكنيًّا، وأصدر قرارات بهدم 200 منزل في القدس المحتلة.

العالم - فلسطين

وأضافت الوزارة في تقرير أصدرته، حول الانتهاكات الإسرائيلية في محافظة القدس عام 2021، أن قوات الاحتلال قتلت 13 مقدسيًّا، واعتقلت أكثر من 2784 آخرين، وأصدرت أكثر من 490 قرار إبعاد، خلال العام ذاته.

وأشارت إلى أن الاحتلال صعد من ممارساته ضد المقدسيين طوال العام 2021، لكن ذروة هذا التصعيد كانت في شهر أيار/ مايو حينما حوّل المدينة المقدسة، خاصة بلدتها القديمة ومحيطها الى ساحة حرب مفتوحة".

وأضافت: "رغم أن التطورات في المدينة استقطبت اهتمامًا دوليًّا، إلا أن سلسلة المواقف الدولية لم تنجح في كبح جماح الاحتلال الذي صعد ضد الحجر والبشر والحجر وحتى الأموات بالمدينة".

وأشارت الى أنه في حين أقرت بلدية الاحتلال مشاريع استيطانية ضخمة بموازاة تصعيدها قرارات هدم المنازل، فإن المحاكم الإسرائيلية أعطت الضوء الأخضر لهدم وإخلاء عشرات المنازل.

وذكرت أن سلطات الاحتلال سجلت أرقام اعتقال قياسية طالت مئات المقدسيين، قسم كبير منهم من الأطفال والنساء، بالتزامن مع إصدار مئات قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة والمدينة عامة.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال منعت العديد من الفعاليات الثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية، كان آخرها حفل عشاء دعا له بنك القدس مع رجال الأعمال المقدسيين.

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