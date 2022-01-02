خرق إسرائيلي معاد للمياه اللبنانية مقابل رأس الناقورة

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وأشارت قيادة الجيش اللبناني ، في بيان اليوم الاحد حول الخروقات البحرية للعدو الإسرائيلي، إلى أنه بتاريخ 31 / 12 /2021 الساعة 21.00 أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 185 مترا ولمدة 6 دقائق.
وأكدت أنه تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان
بينما أعاد الصهيونيإلى لبنان سودانيين اثنين كان قد ألقى القبض عليهما الليلة الماضية بعد أن تسللا إلى فلسطين المحتلة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه اتضح بعد التحقيق معهما أن الرجلين تسللا إلى فلسطين المحتلة بحثا عن عمل.
وأمس الجمعة، ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرع، أن قوات اليونيفيل في لبنان، أعادت إسرائيليا دخل إلى الأراضي اللبنانية في وقت سابق من هذا الشهر، لأسباب مجهولة.