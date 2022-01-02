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خرق إسرائيلي معاد للمياه اللبنانية مقابل رأس الناقورة

خرق إسرائيلي معاد للمياه اللبنانية مقابل رأس الناقورة
الأحد ٠٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٠ بتوقيت غرينتش

خرق العدو الصهيوني المياه الإقليمية اللبنانية مقابل راس الناقورة في جنوب البلاد.

العالم_لبنان

وأشارت قيادة الجيش اللبناني ​، في بيان اليوم الاحد حول الخروقات البحرية للعدو الإسرائيلي، إلى أنه بتاريخ 31 / 12 /2021 الساعة 21.00 أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة​، لمسافة حوالى 185 مترا ولمدة 6 دقائق.

وأكدت أنه تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدةالمؤقتة في لبنان

بينما أعاد الصهيونيإلىلبنانسودانيين اثنين كان قد ألقى القبض عليهما الليلة الماضية بعد أن تسللا إلى فلسطين المحتلة.

وذكرتهيئة البث الإسرائيليةأنه اتضح بعد التحقيق معهما أن الرجلين تسللا إلى فلسطين المحتلة بحثا عن عمل.

وأمس الجمعة، ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيليأفيخاي أدرع​، أنقوات اليونيفيلفي لبنان، أعادت إسرائيليا دخل إلى الأراضي اللبنانية في وقت سابق من هذا الشهر، لأسباب مجهولة.

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