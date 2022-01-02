خرق إسرائيلي معاد للمياه اللبنانية مقابل رأس الناقورة

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وأشارت قيادة الجيش اللبناني ​، في بيان اليوم الاحد حول الخروقات البحرية للعدو الإسرائيلي، إلى أنه بتاريخ 31 / 12 /2021 الساعة 21.00 أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، على خرق ​المياه ​ الإقليمية اللبنانية مقابل ​رأس الناقورة​، لمسافة حوالى 185 مترا ولمدة 6 دقائق.

وأكدت أنه تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان

بينما أعاد الصهيونيإلى ​لبنان​ سودانيين اثنين كان قد ألقى القبض عليهما الليلة الماضية بعد أن تسللا إلى فلسطين المحتلة.

وذكرت ​هيئة البث الإسرائيلية​ أنه اتضح بعد التحقيق معهما أن الرجلين تسللا إلى فلسطين المحتلة بحثا عن عمل.

وأمس الجمعة، ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ​أفيخاي أدرع​، أن ​قوات اليونيفيل​ في لبنان، أعادت إسرائيليا دخل إلى الأراضي اللبنانية في وقت سابق من هذا الشهر، لأسباب مجهولة.