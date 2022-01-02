"الإيكواس" تعقد قمة استثنائية بشأن مالي في غانا 9 يناير

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وذكر راديو "فرنسا الدولي"، اليوم الأحد - أن الإيكواس أحيطت علما بمشروع الجدول الزمني للانتخابات الذي أحاله وفد مالي برئاسة وزير خارجية مالي "عبدالله ديوب" إلى رئيس غانا "نانا أكوفو أدو" الذي يرأس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" المكونة من 15 دولة.

من جهته، قال "ديوب" إنه قدم للرئيس "أدو" مقترح السلطات المؤقتة في مالي بتمديد الفترة الانتقالية للعودة إلى الديمقراطية في أعقاب الانقلاب العسكري عام 2020 لمدة خمس سنوات، كما دعا وسيط الإيكواس لعقد لقاء في عاصمة مالي "باماكو" الأربعاء المقبل، 5 يناير الجاري.

وكانت الحكومة الانتقالية قد اتفقت في البداية على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في فبراير عام 2022 بعد 18 شهرا من إقدام الكولونيل "أسيمي جويتا" على الإطاحة بالرئيس "أبو بكر إبراهيم كيتا".

يذكر أن الإيكواس فرضت عقوبات على المسئولين في مالي بسبب تأخر الانتخابات وتوعدت بالمزيد إذا لم تقدم مالي بحلول نهاية 2021 خطة للانتخابات المزمعة في فبراير المقبل.