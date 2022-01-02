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طالبان تكشف حقيقة إطلاقها سراح منفذ هجوم مطار كابول

طالبان تكشف حقيقة إطلاقها سراح منفذ هجوم مطار كابول
الأحد ٠٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٧ بتوقيت غرينتش

نفى مسؤول في حركة "طالبان" الأفغانية، اليوم الأحد، صحة تقارير صحفية تتحدث عن أن منفذ الهجوم الانتحاري الذي استهدف مطار كابول في آب/ أغسطس الماضي، بالتزامن مع انسحاب القوات الأجنبية، كانت الحركة قد أطلقت سراحه من السجن قبيل الهجوم.

العالم - أفغانستان

قال بلال كريمي، نائب المتحدث باسم حركة طالبان، في تغريدة عبر تويتر إن: "الادعاء بأن الانتحاري الذي تعرض للهجوم في المطار في 26 آب/ أغسطس تم إطلاق سراحه من سجن باغرام غير صحيح ، حيث لا يوجد دليل يدعم هذا الادعاء".

وأضاف المتحدث: "كان الفاصل الزمني بين سقوط سجن باغرام والهجوم على المطار قصيرًا، لدرجة أنه كان من المستحيل على شخص مفرج عنه من السجن تنفيذ مثل هذا الهجوم في مثل هذا الوقت القصير".

ولفت إلى أن "اقتحام السجون تم قبل دخول قوات الإمارة الإسلامية إلى المدن وإطلاق سراح بعض منفذي تنظيم داعش الارهابي، إلا أن قوات الإمارة الإسلامية استعادت أو قضت على معظم المنتمين إلى ارهابيي داعش".

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طالبان تكشف حقيقة إطلاقها سراح منفذ هجوم مطار كابول