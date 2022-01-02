طالبان تكشف حقيقة إطلاقها سراح منفذ هجوم مطار كابول

العالم - أفغانستان

قال بلال كريمي، نائب المتحدث باسم حركة طالبان، في تغريدة عبر تويتر إن: "الادعاء بأن الانتحاري الذي تعرض للهجوم في المطار في 26 آب/ أغسطس تم إطلاق سراحه من سجن باغرام غير صحيح ، حيث لا يوجد دليل يدعم هذا الادعاء".

وأضاف المتحدث: "كان الفاصل الزمني بين سقوط سجن باغرام والهجوم على المطار قصيرًا، لدرجة أنه كان من المستحيل على شخص مفرج عنه من السجن تنفيذ مثل هذا الهجوم في مثل هذا الوقت القصير".

ولفت إلى أن "اقتحام السجون تم قبل دخول قوات الإمارة الإسلامية إلى المدن وإطلاق سراح بعض منفذي تنظيم داعش الارهابي، إلا أن قوات الإمارة الإسلامية استعادت أو قضت على معظم المنتمين إلى ارهابيي داعش".