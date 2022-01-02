الهند تخطط لاستكمال نشر أول فوج إس-400 في فبراير

العالم - أسيا والباسفيك

أفادت مجلة Republic World الهندية، نقلاً عن ممثلين عن الجيش، أن القوات الجوية للجمهورية قد بدأت بعملية نشر نظام الدفاع الجوي. ومن المقرر الانتهاء منها في أحسن الأحوال في ستة أسابيع.

يقول المقال: "يستمر نقل المكونات الأساسية المختلفة لأنظمة الصواريخ، فضلاً عن المعدات الأخرى الخاصة بها، إلى موقع النشر".

تم توقيع عقد توريد "إس-400" بين موسكو ونيودلهي في أكتوبر/ تشرين الأول 2018. يشار إلى أن خمسة أنظمة دفاع جوي للفوج ستكلف الجيش الهندي 5.43 مليار دولار. وأصبحت الهند ثالث مشتر أجنبي لهذه المجمعات بعد الصين وتركيا.