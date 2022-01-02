الرياض تزعم تدمير 'مخازن للطائرات المسيرة' في صنعاء!

العالم - اليمن

وزعم التحالف أن: "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية"، وأنه أنه اتُّخِذَت "إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية"، بحسب البيان.

وتأتي هذه التصريحات في وقت كثّف طيران العدوان من غاراته الوحشية على العاصمة صنعاء باستهداف الأحياء السكنية، مخلفا أضرار بالأرواح والممتلكات.

وشن طيران العدوان السعودي، اليوم الأحد، عدة غارات جوية على مناطق آهلة بالسكان في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأكد مصدر أمني أن طيران العدوان الغاشم شن غارتين على منطقة عصر السكنية بمديرية معين خلفت أضرارا مادية جسيمة بمنازل المواطنين.