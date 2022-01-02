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العراق.. كشف موعد نتائج التحقيق في مجزرة جبلة

العراق.. كشف موعد نتائج التحقيق في مجزرة جبلة
الأحد ٠٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي، حميد الشطري، القبض على أشخاص متهمين بمجزرة جبلة في محافظة بابل محددا موعد إعلان نتائج التحقيق.

العالم - العراق

وقال الشطري من مكان حادثة جبلة، وفق بيان نشره مكتبه، "نعزي ذوي الضحايا ونرسل لهم رسالة اطمئنان بأن الموضوع متابع شخصياً من قبل رئيس الوزراء"، مبيناً أنه تم "إلقاء القبض على عدد من الأشخاص والآن في السجن وتم تصديق اقوالهم قضائياً".

وأضاف، "قمنا بالإشراف على التحقيق وسنقدم التقرير النهائي والنتائج الى رئيس الوزراء"، مخاطباً الذين ساهموا بهذه الجريمة بالقول "ستطالهم يد العدالة قريباً".

وأشار الشطري إلى أنه "هناك بعض الإجراءات الخاصة بالقضاء وحال اكتمالها ستُعلن النتائج"، مؤكداً "أنجزنا مهمة التحقيق بمراحل متقدمة وبوقت قياسي".

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