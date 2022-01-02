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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 02-01-2021

الأحد ٠٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 02-01-2021

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 01-01-2021

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