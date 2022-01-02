ديوب: سوريا لن تنسى مواقف الشهيد سليماني المشرفة تجاهها

العالم - سوريا

وخلال كلمة اليوم بمناسبة الذكرى الثانية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس أشار السفير ديوب إلى أن سليماني قضى حياته في العمل الوطني وخدمة بلده ومحور المقاومة ومحاربة الإرهاب وداعميه لافتاً إلى أن الشعب السوري لن ينسى مواقفه المشرفة تجاه بلدهم.

وذكر السفير ديوب أن العلاقات بين سوريا وإيران تشكل نموذجاً للتعاون بين الدول وأن تعزيزها في كل المجالات يمثل أكبر هدية لروح الشهيد سليماني الذي تحول إلى أيقونة تلهم الشرفاء والمقاومين في كل أنحاء العالم واستشهاده يعزز ثقافة المقاومة.

وأشار إلى أن سوريا تواجه منذ أكثر من عشر سنوات حرباً كونية لا مثيل لها حشد فيها الأعداء آلاف الإرهابيين وقدموا لهم كل التسهيلات والدعم من تمويل وتدريب وتسليح وحماية سياسية إضافة لدعم إعلامي منقطع النظير وحملات غير مسبوقة لتشويه سمعة الدولة الوطنية السورية بكل رموزها ومؤسساتها لكن سوريا اجتازت المرحلة الأصعب بصمود وشجاعة قيادتها وتضحيات جيشها وشعبها وبدعم من حلفائها وأصدقائها.

وأكد السفير ديوب أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت قضية مركزية لسوريا التي تقف بكل قوة وتصميم إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى تحقيق أهدافه العادلة.