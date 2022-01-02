رئيسي يوجه بالتسريع في تسديد مبلغ تعويضات الطائرة الأوكرانية

العالم - إيران

وأوعز رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، الى وزارتي الطرق والدفاع، وايضا مؤسسة الشهيد ومعاونية الشؤون القانونية في دائرة الرئاسة، بتشكيل فريق عمل يقوم بحل مشاكل أسر ضحايا الطائرة الاوكرانية المنكوبة ولاسيما التسريع في وتيرة الاجراءات المتعلقة بتسديد مبلغ التعويضات اليهم.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي التأم اليوم الاحد برئاسة "آية الله رئيسي".

وفي جانب اخر من تصريحاته خلال الاجتماع، حيّا رئيس الجمهورية ذكرى "الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني"؛ مؤكدا ان الشهيد سليمالني كان رجل الميدان الحقيقي وبرهن على ارض الواقع التزامه بنهج ولاية الفقيه وقائد الثورة.