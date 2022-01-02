الأحد ٠٢ يناير ٢٠٢٢
٠٧:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

قيادي في أنصار الله.. عقارب الساعة لن تعود للوراء

قيادي في أنصار الله.. عقارب الساعة لن تعود للوراء
الأحد ٠٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

قال عضو المكتب السياسي لحركة أنصارالله علي القحوم :”إن مؤامرات التحالف فشلت وعقارب الساعة لن تعود للوراء”.

العالم- اليمن

وأكد القحوم في تغريدة له اليوم الأحد على “تويتر”، أن اليمن ستظل حرة مستقلة، مبينا أن مؤامرات التحالف فشلت في العدوان على اليمن وأصبح يجر أذيال الهزيمة والتخبط الذي ليس له آخر.

ووصف القحوم السفير السعودي لدى “حكومة هادي”، محمد آل جابر بالغراب المنحوس الذي يحلم بما فات ويحن للماضي المظلم.

وبين القحوم فر تغريدة أخرى أن التحالف فشل في تحقيق مآربه الشيطانية والاستعمارية خلال سبع سنوات من العدوان على اليمن.

ولفت القحوم إلى أن الجيش واللجان الشعبية ومن خلفهم أبناء الشعب اليمني وقيادته الحكيمة حطموا مؤامرات تحالف العدوان، ودفنوا جحافل الغزو والاحتلال وعناصر القاعدة وداعش في الصحاري والرمال.

روابط ذات صلة

تقرير أمريكي يسرد حكاية صحفية دفعت ثمنا باهضا لكشفها سجون الإمارات في عدن

التحالف يقصف اليمن بـ 7100 غارة جوية معظمها على مأرب

العميد سريع: 440 عملية نفذتها القوة الصاروخية اليمنية العام الماضي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون الليلة في بانوراما.. قاآني: سليماني نجح في إيجاد تواصل بين الميدان والدبلوماسية

فنلندا: من حقنا الانضمام للناتو

تأكيد وزير الخارجية الإيرانية ونظيره العماني على التعاون في القضايا الدولية

تويتر يحجب حساب نائبة جمهورية في الكونغرس الأمريكي

نجل الملكة البريطانية قد يفقد لقبه بسبب تهم الاغتصاب

الحكيم: المهندس وسليماني خلدا اسميهما في ذاكرة الشعوب