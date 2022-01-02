قيادي في أنصار الله.. عقارب الساعة لن تعود للوراء

العالم- اليمن

وأكد القحوم في تغريدة له اليوم الأحد على “تويتر”، أن اليمن ستظل حرة مستقلة، مبينا أن مؤامرات التحالف فشلت في العدوان على اليمن وأصبح يجر أذيال الهزيمة والتخبط الذي ليس له آخر.

ووصف القحوم السفير السعودي لدى “حكومة هادي”، محمد آل جابر بالغراب المنحوس الذي يحلم بما فات ويحن للماضي المظلم.

وبين القحوم فر تغريدة أخرى أن التحالف فشل في تحقيق مآربه الشيطانية والاستعمارية خلال سبع سنوات من العدوان على اليمن.

ولفت القحوم إلى أن الجيش واللجان الشعبية ومن خلفهم أبناء الشعب اليمني وقيادته الحكيمة حطموا مؤامرات تحالف العدوان، ودفنوا جحافل الغزو والاحتلال وعناصر القاعدة وداعش في الصحاري والرمال.