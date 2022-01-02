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تأكيد وزير الخارجية الإيرانية ونظيره العماني على التعاون في القضايا الدولية

تأكيد وزير الخارجية الإيرانية ونظيره العماني على التعاون في القضايا الدولية
الأحد ٠٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان ونظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، على استمرار تعاون البلدين فيما يخص القضايا الثنائية والدولية.

العالم - إيران

وأفادت الخارجية الإيرانية اليوم الأحد، أن أميرعبداللهيان أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، وبحث الجانبان في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما حمّل وزير الخارجية نظيره العماني، تحيات رئيس الجمهورية "آية الله إبراهيم رئيسي" إلى "السلطان هيثم بن طارق البوسعيدي"، واستعرض معه القضايا المختلفة ذات الصلة بالعلاقات الثنائية وسبل حل القضايا الاقليمية عبر الحوار.

وتطلع أميرعبداللهيان إلى زيارة السلطة في أول فرصة تسنح له.

إلى ذلك أشاد وزير خارجية عمان بـ"العلاقات الإيجابية" القائمة بين مسقط وطهران؛ مؤكدا على موقف بلاده الثابت بشأن ضرورة الاحتكام إلى الحوار لحل الأزمات المختلفة والمضي باتجاه السلام.

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