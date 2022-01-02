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في ذكرى استشهاد قادة النصر.. محافظات عراقية تعطل الدوام الرسمي

في ذكرى استشهاد قادة النصر.. محافظات عراقية تعطل الدوام الرسمي
الأحد ٠٢ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

قررت محافظة بغداد وعدة محافظات عراقية الاحد، تعطيل دوامها الرسمي والدوائر المرتبطة بها ليوم غد الاثنين، احياء لذكرى استشهاد الشهيد الرفيق قاسم سليماني وابومهدي المهندس.

العالم - العراق

وذكر بيان للمحافظة بغداد أنه "تزامناً مع الذكرى الاليمة لحادثة المطار، واستشهاد قادة النصر القائد الشهيد ابو مهدي المهندس، والقائد الشهيد الحاج قاسم سليماني ورفاقهما، تقرر بهذه المناسبة الأليمة تعطيل الدوام الرسمي في ديوان محافظة بغداد، والدوائر المرتبطة بها من بينها المدارس، ليوم غد الاثنين المصادف ٣/كانون الثاني/٢٠٢٢".

وفي السياق أفاد مراسل RT في العراق بإعلان 5 محافظات تعطيل الدوام الرسمي الاثنين، وهي كربلاء والنجف وواسط وديالى والديوانية.

وأشار إلى أنباء عن تعطيل الدوام في 3 محافظات أخرى هي ذي قار والبصرة والمثنى.

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