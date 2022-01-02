في ذكرى استشهاد قادة النصر.. محافظات عراقية تعطل الدوام الرسمي

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وذكر بيان للمحافظة بغداد أنه "تزامناً مع الذكرى الاليمة لحادثة المطار، واستشهاد قادة النصر القائد الشهيد ابو مهدي المهندس، والقائد الشهيد الحاج قاسم سليماني ورفاقهما، تقرر بهذه المناسبة الأليمة تعطيل الدوام الرسمي في ديوان محافظة بغداد، والدوائر المرتبطة بها من بينها المدارس، ليوم غد الاثنين المصادف ٣/كانون الثاني/٢٠٢٢".

وفي السياق أفاد مراسل RT في العراق بإعلان 5 محافظات تعطيل الدوام الرسمي الاثنين، وهي كربلاء والنجف وواسط وديالى والديوانية.

وأشار إلى أنباء عن تعطيل الدوام في 3 محافظات أخرى هي ذي قار والبصرة والمثنى.