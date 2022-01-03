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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
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نبض السوشيال
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن تلقيها أمس أنباء عن وقوع هجوم على سفينة بالقرب من ميناء رأس عيسى اليمني وأن التحريات جارية
زينب سليماني: الشهيد قاسم سليماني كان يحب العراق وشعبه ويريده أن يكون بلدا قويا
كلمة زينب سليماني ابنة الشهيد الفريق قاسم سليماني في الذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر
فالح الفياض: نقول للادارة الامريكية إن شعبنا لن يقبل بتواجد اي قوات اجنبية على الاراضي العراقية
كلمة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض في الذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر قرب مطار بغداد
مراسلة العالم: نقل القيادي بحركة النهضة التونسية نور الدين البحيري الموضوع قيد الاقامة الجبرية الى المستشفى في حالة خطرة
وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان يجري إتصالا هاتفيا مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي ويبحث معه القضايا الثنائية والدولية
مقتل اثنين من المتظاهرين المناهضين للانقلاب برصاص قوات الأمن في الخرطوم
العميد يحيى سريع: نعبر عن أسفنا لسقوط عدد كبير من المرتزقة وهم من أبناء اليمن زج بهم تحالف العدوان في معركة خاسرة
العميد يحيى سريع: خلال عام 2021 نفذت القوة الصاروخية اليمنية 440 عملية بينها 100 إستهدفت تجمعات خارج اليمن
الأمين العام لحزب الله يتحدّث اليوم في ذكرى استشهاد قادة النصر
الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اليوم في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قائد قوة القدس اللواء قاسم سليماني ونائب رئيس هينة الحشد الشعبي القائد أبي مهدي المهندس ورفاقهما الشهـداء الأبـرار "رضـوان الله عليهـم".
العالم
-
لبنان
تصنيف :
أهم الأخبار
العراق
لبنان
إیران
قالوا في سليماني
كلمات دليلية :
السيد حسن نصرالله
الأمين العام لحزب الله
اللواء قاسم سليماني
قائد قوة القدس
أبي مهدي المهندس
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