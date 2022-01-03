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الأمين العام لحزب الله يتحدّث اليوم في ذكرى استشهاد قادة النصر

الأمين العام لحزب الله يتحدّث اليوم في ذكرى استشهاد قادة النصر
الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اليوم في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قائد قوة القدس اللواء قاسم سليماني ونائب رئيس هينة الحشد الشعبي القائد أبي مهدي المهندس ورفاقهما الشهـداء الأبـرار "رضـوان الله عليهـم".

العالم - لبنان


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