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حصاد 2021 وتطلعات العام الجديد في المغرب العربي (الجزء الثاني)

الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

مرت البلدان المغاربية في عام 2021 بقضايا وازمات داخلية وخارجية تنظر بمخاطر مستقبلية.

العالم - المغاربية

فالتوتر بين الجزائر والمغرب يزداد والتطبيع بين الرباط وتلب ابيب يتسارع وليبيا لم تختتم العام الماضي بالانتخابات كما كان مقررًا، وتصدر القرارات الاستثنائية لرئاسة المشهد في تونس، وفي موريتانيا كان عامًا هادئ بإمتياز بإستثناء التحركات المطلبية التي لم يخلو مو منها أي شارع مغاربي.

فكيف مر العام 2021 على دول المنطقة المغاربية، وماذا عن تحديات العام الجديد وتطلعاته؟

يناقش برنامج المغاربية هذه الموضوعات مع ضيوف الحلقة:

المديرالتنفيذي لمركز الدراسات المستقبلية محمد شهاب الادريسي

رئيس مركز يوغرطة للاندماج مقداد اسعاد

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