شاهد.. توافد حشود غفيرة على مزار الشهيد سليماني في كرمان

العالم – خاص بالعالم

ويواصل الزوار التوافد من داخل البلاد حيث اتت وفود من الدول العربية والاجنبية لتقديم الاحترام لهذا القيادي الكبير في المقاومة الذي قاد جبهات المقاومة ضد الارهاب التكفيري والكيان الصهيوني الغاصب.

وتعددت الفعاليات مساء امس خاصة بعد منتصف الليل بحضور عدد كبير من الحشود بحضور اسر وشخصيات وحشود مختلفة من خارج بنفس الوقت الذي استشهد فيه الحاج قاسم سليماني وابو مهدي المهندس.

وقال احد الحضور ان الاعداد الهائلة الموجودة من مختلف الاعمار جاؤوا ليثبتوا دعمهم وكيفية نظرتهم الى الامر وهي رسائل ترسلها تلك الاعداد الهائلة.

واكد دلالة هذا على مدى محبته في قلوب الناس مشيرا لمجيئهم لتأدية التحية والاحترام.

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