عمار الموسوي: الدور الاكبر لقادة النصر في تحرير العراق من "داعش"

العالم – خاص بالعالم

واكد مسؤول التوجيه العقائدي في الحشد الشعبي ان اللواء قاسم سليماني وابو مهدي المهندس كان لهما الدور الاكبر في تحرير العراق والمنطقة من براثن "داعش" بشكل صريح وبشكل واضح.

وشدد عمار الموسوي على ان حينها كانت الادارة الامريكية تدعم بشكل صريح التجمعات الارهابية خاصة تنظيم "داعش" الوهابي الارهابي.

واشار مسؤول التوجيه العقائدي في الحشد الشعبي مسؤول التوجيه العقائدي في الحشد الشعبي الى انه عندما وقف الشهيدين سليماني والمهندس والعراقيون والعالم اجمع بوجه هذه المنظمات الارهابية وصل بهم الامر الى حالة من الاستهتار والضعف حتى لا يجدون حل لهم الا بالخلاص من الحاج ابو مهدي والحاج قاسم.

وتابع عمار الموسوي ان الامريكيين تصوروا ان باغتيالهما سيكون بمثابة قضاء على تلك الثورة والصمود.

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