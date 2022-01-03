أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 03 يناير 2022

اطلاعات..

الفريق قاسم سليماني بث بإستشهاده روحا جديدة في جبهة المقاومة بالمنطقة

جمهوري اسلامي ..

إقامة مراسم إحياء الذكرى الثانية لإستشهاد الفريق سليماني بحضور رئيس الجمهورية بمصلى طهران

ايران ..

رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي..الشهيد قاسم سليماني كان رجل ميادين الجهاد بكل معنى الكلمة

جام جم ..

رئيس مجلس الشورى قاليباف.. أمريكا تقف على عتبة الخروج من المنطقة

خراسان.. فصائل المقاومة في غزة تتصدى لمروحيات الكيان الصهيوني بصواريخ سام سبعة لأول مرة

جوان ..

قوى وفصائل المقاومة في العراق تنذر الجنود الأمريكيين .. سنخرجكم من أرضنا بالتوابيت

حمايت ..

إدارة بايدن ترفض طلب البلاط السعودي بإعطاء حصانة لولي العهد محمد بن سلمان

رسالت ..

نعيم قاسم .. سليماني كان متواجدا في غرفة عمليات حزب الله بحرب 2006 مقابل الكيان الصهيوني

سياست روز..

القوات اليمنية المشتركة حررت إثني عشر ألف كيلومتر مربع من التراب اليمني في عام 2021

عصر ايرانيان ..

المتحدث بإسم حرس الثورة .. ليس أمام أمريكا من خيار سوى الخروج من بلدان المنطقة

كيهان ..

إستشهاد تسعة وستين طفلا وتدمير عشرات المدارس وحضانات الأطفال بالغارات الصهيونية على غزة عام 2021

مردم سالاري ..

حركة النجباء العراقية تنذر .. المقاومة ستستهدف المحتلين مهما تكن يافطات تبرير بقائهم

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( تحركات واشنطن الخفية بالعراق)..البرلمان العراقي اصدر قراره الداعي لانسحاب القوات الامريكية والحليفة لها من العراق في الخامس من يناير 2020 اي بعد يومين فقط من استشهاد الفريق قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ومرافقيهما في في مثل هذااليوم الثالث من ينايرفي جريمة اغتيال ارهابية امريكية ببغداد.

إن الذي يحدث منذ ذلك الحين هو إستخدام أمريكا مختلف أساليب المماطلة للبقاء عسكريا وما زالت تماطل اليوم أيضا فطبقا لاتفاق جانبي بين واشنطن وحكومة الكاظمي اعلن كل من الجانبين ان القوات الامريكية المقاتلة ستخرج من العراق بنهاية العام الذي ودعنا مؤخرا وعلى ان يبقى خبراء ومستشارين ومدربين عسكريين امريكيين .

والمسألة هنا وحسب قوى المقاومة العراقية هي ان قرار البرلمان العراقي لم يتضمن اية استتثناءات تسمح ببقاء مستشارين وغير ذلك , كما ان ما تقوم به امريكا في الواقع هو تغيير ظاهري في مهام قواتها بالعراق وخلف يافطات كونها مهام تدريب ومهام استشارية وخدمات تقنية فحسب وذلك لضمان بقاءها . وليس هناك اية انباء وتقارير عن خروج قوات امريكية بشكل واقعي من العراق.

آفتاب يزد ..

كتبت صحيفة آفتاب يزد في مقالها الذي يحمل عنوان يقول ( على تركيا التفكير بتبعات العلاقات مع الكيان الصهيوني ).. وزير الخارجية التركي مولود جاووش اوغلو ابدى مؤخرا عزم انقرة على تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني , لكن المسألة هنا هي ان العلاقات بين انقرة وتل ابيب لم تشهد اية قطيعة يوما رغم دخولها في حالات تضارب بعض المصالح احيانا.

إن تركيا تنتهج في الواقع سياسة مرائية تماما بشعاراتها المؤيدة للقضية الفلسطينية وبتطويرها العلاقات مع الكيان بنفس الوقت ان هذا الوزير التركي يدرك قبل غيره بأن السياح الصهاينة مصدر مهم للاقتصاد التركي وان حجم الميزان التجاري بين الطرفين في ارتفاع مستمر, ولكن ربما لا يدرك المسؤولون الاتراك بان مثل هذا النهج المزدوج لن يبقى خفيا على شعوب بلدان المنطقة للابد كما عليهم ان يدركوا بأن مخططات الكيان الصهيوني الشريرة ستترك بصماتها على تركيا نفسها ايضا في نهاية المطاف .

جام جم ..

نشرت صحيفة جام جم تقريرا يتحدث عن معلومات جديدة حول (التنسيق بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني ) جاء فيه .. ازاح الكيان الصهيوني الستار عن وجود تنسيق امني كبير بينه والسلطة الفلسطينية برام الله وذلك بعد مرور ايام قليلة من لقاء محمود عباس ووزيرالحرب الصهيوني بيني غانتس في منزل الاخير.

وفي هذا السياق .. أكد رئيس الأركان الصهيوني على أهمية التنسيق مع السلطة الفلسطينية في مسار ملاحقة عناصر المقاومة في الضفة الغربية.

وكشف الجنرال آويف كوخاري حصول القوات الصهيونية على معلومات استخبارية من السلطة برام الله سهلت اعتقال الاسرى الفلسطينيين الستة الذين هربوا من سجن صهيوني.

من جانبه صحرح بيني غانتس بأن قضايا التنسيق الامني احتلت الصدارة في لقائه مع عباس . وتقول محافل اعلامية اقليمية ان عباس قايض الامن بالاقتصاد , في سيناريو تقوم السلطة فيه بدور الشرطي مقابل اية مظاهرات واعمال مقاومة بالضفة الغربية مقابل حصولها على دعم مالي وتسهيلات اقتصادية من تل ابيب.

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( رئيس وزراء السودان ومهلة اليوم الواحد ).. رئيس الوزراء السوداني عبدا الله حمدوك نفذ وعيده بالاستقالة من منصبه بعد انتهاء مهلة اليوم الواحد التي حددها للقوى السياسية المختلفة وللمجلس السيادي الحاكم بشأن التوصل لاتفاق عاجل لتشكيل حكومة جديدة .

ويبدو واضحا أن جهود حركة الحرية والتغيير والقوى السياسية الأخرى لإيجاد صيغة توافقية مع المجلس السيادي لم تثمر عن نتائج إيجابية وكل ذلك في الوقت الذي تستمر في المظاهرات في الخرطوم والعديد من المدن السودانية الاخرى ضد سيطرة الجنرال عبد الفتاح برهان وجنرالات المؤسسة العسكرية على مقاليد الامور عمليا .

ويطالب حمدوك بعودة الجيش لثكناته وبشكيل حكومة تكنوقراط لاعادة الاستقرار للبلاد بعيدا عن اية محاصصات . ومن الصعب التكهن فيما ستؤول اليه الاوضاع بالسودان بعد استقالة حمدوك.

وطن امروز ..

كتبت صحيفة وطن امروز في تقريرها ( لقاء بين وزيري خارجية السعودية والكيان الصهيوني ) عبر الاجواء الافتراضية ازاحت محافل اعلامية في فلسطين المحتلة الستار عن اجراء وزير الخارجية السعودي ونظيره الصهيوني لمباحثات عبر تقنية الفيديو باشراف وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن الاسبوع الماضي.

قناة "كان" " الإسرائيلية " قالت إن المباحثات بين الوزيرين فيصل بن فرحان ويائيرلابيد دارت حول قضايا المنطقة ولم يصدر اي تعليق رسمي من قبل الرياض بعد حول هذا الخبر, الا ان مسؤول سعودي لم يكشف عن اسمه اكد لقناة السي ان ان الامريكية عقد مثل هذه المباحثات .

وترى محافل سياسية واعلامية بتل ابيب بان هذا التطور قد يشكل بداية لانضمام السعودية نفسها هذه المرة لقاطرة التطبيع رسميا.

جمهوري اسلامي ..

سلطت صحيفة جمهوري اسلامي الضوء على فوضى ليلة راس السنة الميلادية الجديدة في فرنسا والمانيا وكتبت في تقريرها ( إحراق مئات السيارات وأعمال تخريب وفوضى واسعة )..عصفت فوضى رهيبة بالمدن الرئيسية في فرنسا والمانيا ومن بينها باريس وبرلين في ليلة راس السنة الجديدة ..الشرطة في البلدين تحدثت عن إحراق مئات السيارت وتخريب عدد كبير من واجهات المحال التجارية ووقوع أعمال نهب واسعة.

وترى محافل رسمية بالبلدين ان اجواء الاستياء العام من قيود الاغلاق والتنقل المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا عامل رئيس وراء كل اعمال التخريب والفوضى التي وقعت في تلك الليلة , الا ان محافل اعلامية سياسية ترى ان وراء كل هذا الغضب الكامن عوامل اخرى لا تقل اهمية عن الاستياء من قرارات الاغلاق وعلى راسها تفاقم الفقر والبطالة خاصة في مدن الصفيح الهامشية التي تتسع باستمرار حول المدن الرئيسية بالبلدين .