انجازات وصفات الشهيد قاسم سليماني

العالم - خاص بالعالم

واوضح محسن صالح في حديث لبرنامج "نوافذ" على شاشة قناة العالم الاخبارية، أن الشهيد قاسم سليماني انتصر في كافة المحاور ضد الاعداء الصهيوني والاميركي والارهابي الداعشي.

واضاف: ان الشهيد قاسم سليماني انتصر في ايران على نظام العث البائد في الحرب المفروضة على ايران، وعلى الاحتلال والغزو الاميركي في العراق، والعدوان على لبنان عام 2006 والعدوان على سوريا عام 2011، مشيرًا الى ان الشهيد قاسم سليماني استطاع ان يحول التهديد والحرب الشعواء على سوريا الى انتصار يسجل لمحور المقاومة، كما ان القضية الفلسطينية بقيت عنوانًا في عين وعقل وقلب الشهيد قاسم سليماني، ولذلك سمي بشهيد القدس.

وأكد الخبير، ان الشهيد قاسم سليماني هو الناقل لكل حالات الاستضعاف والغزو الاقتصادي والثقافي و السياسي والحدودي والديني الذي كانت تمارسه الولايات المتحدة الاميركية والغرب على الاسلام، موضحًا ان المسلمون عرفوا هويتهم والوجه التي يمكن ان يسيروا بها لكي يصلوا الى تحقيق اهدافهم مع الشهيد قاسم سليماني والثورة الاسلامية.

وقال المتحدث بإسم كتائب سيد الشهداء العراقية الشيخ كاظم الفرطوسي،إن الشهد قاسم سليماني وابوالمهدي المهندس ثنائي لا يتكرر والتاريخ لن ينجب مرة ثانية شخصيات كهؤلاء الابطال.واضاف:، كان هناك انسجام روحي بين الشهيد قاسم سليماني ابو مهدي المهندس لا يوصف.

واوضح الفرطوسي، أن من برز ما كان يميز الشهيد قاسم سليماني هو اخلاقه النبيلة، كان عندما يدخل الى الجبهات والمقرات يبدء بمصافحة وتقبيل الجميع حتى يصل الى الحارس في الباب والطباخ والى كل من موجود في المكان، قائدًا كان او انسانًا بسيطًا.

ولفت الفرطوسي الى ان الشهيد قاسم سليماني، كان عراقيًا في العراق لبنانيًا في لبنان سوريًا في سوريا ويمنًا في اليمن ايرانًا في ايران وعالميًا في تفكيره وبعده.

وشدد الفرطوسي الى ان الشهيد قاسم سليماني كان صادق مع الله والاخرين ودؤوب في عمله ويعتبره كل شيء عباده مشيرًا الى انه كان يحترم جثث الاعداء ولا يرضى بأي عمل غير اخلاقي او اسلامي في التعامل معمها.

وقال الباحث السياسي، اسامة دنورة إن قاسم سليماني لا يتعلق بالمنطقة والاقليم والدول العربية الاسلامية فقط انما هو ثائر عالمي ويستحق بجدارة هذا القلب وهذه المرتبة.

واوضح دنورة أن، خنادق سوريا وجبهات سوريا تشهد للشهيد قاسم سليماني ببطولاته وموقفه الشجاع ودوره الحاسم في هزيمة المشروع الارهابي وغلب الطاولة على المشروع الدولي الذي استهدف سوريا للنيل من استقرار المجتمع والدولة السورية.

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https://www.alalam.ir/news/5977423

https://www.alalam.ir/news/5977443