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احياء ذكرى الشهيد سليماني في شرق لبنان

احياء ذكرى الشهيد سليماني في شرق لبنان
الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:١٨ بتوقيت غرينتش

أحيا مركز الإمام الخميني الثقافي في المدينة الهرمل شرق لبنان الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس ورفاقهما، بلقاء فكري بعنوان الحاج قاسم، الأبعاد السياسية والاستراتيجية، استضاف المركز خلاله الباحث السياسي الدكتور بلال اللقيس، وحضر اللقاء فاعليات بلدية واختيارية واجتماعية وتربوية وعوائل الشهداء والجرحى وحشد من الأهالي.

العالم_لبنان

استعرض اللقيس المراحل التي عمل خلالها الشهيد سليماني خلال سنوات جهاده الطويلة، وكيف انه استطاع ان يوحد محور المقاومة في كل المنطقة وكسر الهيمنة الأميركية والإسرائيلية عليها.

وتطرق إلى الشأن اللبناني، فرأى أن الصبر في هذه المرحلة هو السلاح الأمضى، لأننا بعد الانتخابات النيابية ونتائجها سنكون إزاء وضعية جديدة في لبنان، فهناك طروحات وآراء وأفكار تطال حتى فكرة النظام السياسي.
وقال: لبنان اليوم في وضعية غير طبيعية، فالأميركي الذي كان يتعاطى معنا على طريقة التعايش السلبي من دون التدخل مباشرة بنا، يريد اليوم تغيير هذه القاعدة، وبصراحة نحن ايضا نريد ذلك، فحركة مقاومة واستنهاض لا يمكن في مكان ما ان تبقي على هذا المستوى من العنجهية والتسلط والسلبطة الأميركية في اكثر من موقع من مواقع هذا البلد.
وأكد اللقيس أن هذه المعركة هي معركة استقلال وتحرر وسيادة حقيقية، بدأناها في تحرير اراضينا وسنكملها بثبات وقوة وعزم في بقية الميادين الاقتصادية ومواجهة الفساد وبناء الدولة والمجال السياسي، وهذا عهد أخذناه على أنفسنا وحتما لا نستطيع ان نحقق الانتصار فيه إلا بالتوكل على الله، وبالجد والمثابرة ومؤازرة شعبنا المخلص.

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