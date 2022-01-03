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حركة "حماس" تؤكد جهوزيتها لخوض الانتخابات بكل مستوياتها

حركة
الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش

أكدت حركة "حماس"، جهوزيتها لخوض الانتخابات بكل مستوياتها، وعلى أسس سياسية وقانونية واضحة، وضمن توافق وطني شامل.

العالم - فلسطين

وفي بيان توضيحي للرسالة التي وجهتها إلى لجنة الانتخابات المركزية، حول موقفها من إجراء الانتخابات المحلية، قالت حركة "حماس" إنها "جاهزة وفورا ودون تردد لخوض الانتخابات بكل مستوياتها، وعلى أسس سياسية وقانونية واضحة، وضمن توافق وطني شامل".

وأوضحت أن "رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، تواصل مع الحركة متسائلا حول موقفها من إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية".

وأضافت أنه "بناء على سؤال ناصر وجهنا له رسالة خطية حددنا فيها موقفنا من هذه الانتخابات المجتزأة، وقلنا بوضوح إنه يجب إجراء انتخابات شاملة بالتزامن أو بالتتالي تكون الانتخابات المحلية جزءا منها وليس بديلا عنها كما هو حاصل الآن، إضافة إلى ضرورة تلقي الحركة ضمانات مكتوبة من رئيس السلطة بعدم إلغاء الانتخابات في اللحظات الأخيرة، كما فعل سابقا عدة مرات، وكذلك ضرورة التراجع عن التعديلات التي أجراها رئيس السلطة منفردا على قانون الانتخابات المحلية، خاصة فيما يتعلق بالمرجعية القضائية لهذه الانتخابات".

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