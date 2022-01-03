الداخلية اليمنية تكشف عن الإنجازات الأمنية خلال العام المنصرم

العالم - اليمن

وأوضح العميد العجري في بيان صحفي، أنه تم ضبط 45 خلية وعصابة ممن حاولوا زعزعة الأمن واقلاق السكينة العامة، كما تم ضبط 57 عنصراً من العناصر الاجرامية القاعدة وداعش في محافظة البيضاء.

وبين أن رجال الأمن تمكنوا من ضبط وتفكيك ٦٣٢ عبوة ناسفة كانت تستهدف حياة المواطنين، كما تم ضبط 17 مخزن أسلحة أغلبها بمحافظة البيضاء.

وتم ضبط (110) أشخاص بين محشد ومهرب، ومحرض، ومثير للفتن مرتبط بتحالف العدوان الأمريكي السعودي.

وفيما يخص مكافحة الجرائم أوضح العميد العجري أنه تم ضبط 46 ألف و497 جريمة جسيمة وغير جسيمة من إجمالي الجرائم الجنائية والتي بلغت خلال العام 2021م، 56 ألف و775 جريمة.

وتم ضبط 4 آلاف و189 قضية اعتداء على الأراضي العامة والخاصة وإحالة المتهمين على ذمتها للإجراءات القانونية.

وتم استرداد عدد (48) سيارة منهوبة، فيما بلغ عدد السيارات المسروقة (95) سيارة تم بفضل الله استعادة (53) سيارة.

وكشف العميد العجري عن أرقام صادمة بخصوص الحوادث المرورية إذ بلغ إجمالي الحوادث المرورية 8 آلاف و665 حادثا خلال العام 2021، راح ضحيتها ألف و606 وفيات وإصابة 5آلاف و71 شخصا، فيما بلغت الخسائر جراء الحوادث مليار و639 مليون و229 ألف و90 ريالا.

وفي مجال تأمين المواطنين وحماية وتسهيل أعمال المنظمات والشاحنات الإغاثية أوضح العميد العجري أن وزارة الداخلية أصدرت 12 ألف و351 تصريحا للمنظمات والشاحنات ورافقتها 11 ألف و831 حملة أمنية.

كما نفذت وزارة الداخلية 5 آلاف و297 مهمة تأمين فعاليات رسمية وشعبية.

وفيما يخص تقديم الخدمات للمواطنين بين ناطق وزارة الداخلية أن مصلحة الدفاع المدني تمكنت - بفضل الله - من تنفيذ (380) عملية إنقاذ لحياة المواطنين في الحرائق والغرق والسقوط وغيرها.

كما أصدرت وزارة الداخلية ممثلة بمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني مليون و21 ألف و438 بطاقة شخصية و49 ألف و655 بطاقة عائلية و384 ألف و589 شهادات ميلاد و49 ألف و830 شهادة وفاة و14 ألف و58 ثبوتية زواج.

وأصدرت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور 12 ألف و897 رخصة قيادة، وتجديد رخصة ألفين و353 وإصدار 144 ألف و616 لوحة توزعت بين خصوصي ونقل واجرة، فيما أصدرت مصلحة الهجرة والجوازات 10 آلاف و30 جواز سفر.

وبشأن العمل الرقابي وتصحيح المسار الأمني وانصاف الشاكين أكد العميد عبدالخالق العجري أنه تم خلال العام 2021م استقبال عدد 7 آلاف و335 شكوى وبلاغ من قبل المواطنين تم انجاز عدد 5 آلاف و997 واتضح أن عدد (394) شكوى كيدية، فيما (940) شكوى قيد المتابعة.

كما بلغ إجمالي النزول الميداني للقيادات والرقابة والتفتيش عدد (553) نزولا، نتج عنها ضبط عدد (151) مخالفة للضباط، وعدد (78) مخالفة للأفراد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وقد بلغ عدد الجلسات في المجلس التأديبي للوزارة (98).

وأشار العميد العجري أن وزارة الداخلية شاركت في تأمين المناطق والمديريات المحررة بمحافظات مارب والبيضاء وشبوة والحديدة وأرسلت فرق أمنية من جميع الوحدات الأمنية وعلمت على خطط للانتشار الأمني وتأمين المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

ولفت إلى تنفيذ الوزارة عشرات المشاريع في جميع المحافظات الحرة، بما يسهم في تطوير الأداء الأمني، وكذلك المشاريع الخاصة بتأهيل وإصلاح نزلاء السجون، وتوفير فرص العمل لهم، واستكمال دراساتهم داخل الاصلاحيات المركزية.

وأكد متحدث وزارة الداخلية الاستمرار في تكثيف الجهود لتطوير الأداء في التصدي لكل مساعي الأعداء التخريبية التي تستهدف أمن شعبنا واستقراره، محذرا كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن بأنه سينال جزاءه الرادع، ورجال الأمن لهم بالمرصاد.