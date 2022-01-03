الجالية الايرانية تحيي ذكرى استشهاد قاسم سليماني في كابول

العالم – خاص بالعالم

وافاد مراسل العالم في كابول انه تم تنظيم مهرجان كبير في السفارة الايرانية بالعاصمة كابول ويحضره عدد كبير من الجالية الايرانية.

كما يحضر عدد كبير من المسؤولين الافغان وحتى مبعوثين من قبل الرئيس حامد كرزاي ومن قبل عبد الله عبد الله.

واكد الحضور ان دماء الشهيد سليماني قوت محور المقاومة خصوصا في افغانستان وان ببركة دمائه تم اخراج القوات الامريكية من افغانستان.

واقيم معرضا مصورا للشهيد سليماني داخل المستشارية الثقافية الايرانية منذ بداية حياته.

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