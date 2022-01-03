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شاهد..ذكرى الشهيد سليماني وحدت الفصائل الفسطينية

الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:١٨ بتوقيت غرينتش

قال نزيه منصور الاستاذ في القانون الدولي إن الشهيد قاسم سليماني يعد اسطورة تاريخية على مستوى العالم.

العالم - خاص بالعالم

واوضح منصور في حوار مباشر مع قناة العالم الاخبارية، أن الكثير من قادة العالم شاركوا في التعزية وفي اقامة الاحتفالات على مستوى الساحات الدولية والاقليمة، ولا يوجد رجل في العالم احدث استشهاده هذه الحركة الاعلامية على مستوى العالم.

واضاف: أن الشهيد سليماني ذكراه وحدت الفصائل الفلسطينية، حيث انه رجل القدس وبيروت ودمشق وكانتله بصمات في مناصرة الحق في كل ساحات القتال.

واوضح، منصور أن الشهيد قاسم سليماني سس لمجتمع مقاوم تجاوز البعد الاقليمي، تركًا خلفه الكثير من القادة على الساحة الدولية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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