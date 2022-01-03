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برلين: مواصلة الحوار مع روسيا هام وعقلاني

برلين: مواصلة الحوار مع روسيا هام وعقلاني
الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم خارجية ألمانيا كريستوفر بوغر، إن مواصلة الحوار مع روسيا في مختلف الأشكال في الأيام المقبلة، خطوة هامة وعقلانية.

العالم-اوروبا

وأضاف المتحدث، في موجز صحفي اليوم: "نحن بالطبع، رحبنا أيضا بإجراء المحادثة الهاتفية في يوم 13 ديسمبر بين رئيس الولايات المتحدة جو بايدن ورئيس روسيا فلاديمير بوتين، وكذلك التخطيط لمزيد من صيغ الحوار مع روسيا في الأيام المقبلة، من وجهة نظرنا نعتبر ذلك عقلانيا وهاما".

قبل ذلك قالت صحيفة "بيلد"، إن المستشار الألماني أولاف شولتس يعتبر بناء العلاقات مع روسيا، من العوامل الهامة، وينوي أخذ هذه العملية تحت إشرافه.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تحددها، أن المستشار الألماني يأمل بلقاء الرئيس الروسي في يناير الجاري.

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