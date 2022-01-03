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إستعداء الشعب البحريني

الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

من يقرأ حصاد العام في الاعلام البحريني الرسمية يعتقد ان البحرينيين لم يعانوا أي مشاكل أو حتى مصاعب، والواقع يقول ان المشهد في الاعلام الرسمي هو نسخة ترويجية لتلميع صورة النظام الذي أدخل البلاد في نفق ازمات تكبر وتتفاقم.

العالمحديث البحرين

فالعام 2021 هو عام رفع النظام الجدار أكثر فاكثر بينه وبين الشعب البحريني ويتعامل مع المواطنين الاصليين على أنهم عبء ثقيل عليه، وجرب ويجرب كل الوسائل والاساليب لجعلهم أقلية مهمشة في بلدهم وكان بينه وبينهم ثأرا تاريخيا.

ولذلك عندما نستعرض أحداث العام المنصرم نجد ان سياسة النظام تصاعدت أكثر في الأمن والخيارات الأمنية مستندة الى الحماية الصهيونية واسترشاد النظام بكل خطواته من خلال التنسيق مع العدو لمقاومة شعب قالها ويرددها دائما الشعب يريد اسقاط النظام من يعاديه ويتآخى مع الاعداء.

فحصاد العام 2021 كان قاسيا على البحرينيين فالنظام يستعدي الشعب بتصعيده القمع وفتح البلاد أمام العدو حيث جرت اتصالات بين ملك البحرين ومسؤولين صهاينة وتم تبادل السفراء بين النظام والكيان الصهيوني.

وحول وجود ما يبرهن على استعداء النظام البحريني لشعبه، أكد ضيف البرنامج الاعلامي البحريني عباس بو صفوان فشل السياسة الخارجية للنظام وان التطبيع وصل الى طريق مسدود وضع في الصندوق.

واشار بو صفوان الى أنه بعد المزايدة الكبيرة في هذا الحلف وجد ان الجانب الاماراتي والسعودي صرحا علنا انهما لا يريدان ان تتحول الامارات الى منصة للإضرار بطهران لان في ذلك دمارا كبيرا للبنى التحتية للبلدين ولا أحد يتمنى ذلك لانه اذا اطلقت أي عمليات عسكرية عبر أجواء وليس فقط عبر القواعد الاماراتية أو السعودية فهذا يعني دمارا هائلا للمنطقة، وبالتالي هنالك رؤية أكثر واقعية داخل هذا الجسم البحريني المطبع الحليف للامريكي.

ويتم مناقشة موضوع البرنامج مع ضيوف الحلقة :

- الناشط السياسي البحريني فاضل عباس من المنامة

- الاعلامي البحريني عباس بو صفوان من بريطانيا

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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