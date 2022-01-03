الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢
٠٥:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

بالصور..تشييع شهداء جريمة الاعتداء الارهابي في البادية السورية

بالصور..تشييع شهداء جريمة الاعتداء الارهابي في البادية السورية
الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

شيعت حمص ظهر اليوم من المشفى العسكري بالمحافظة جثامين خمسة جنود من الجيش السوري استشهدوا نتيجة تعرض حافلة نقل عسكرية لهجوم إرهابـي صاروخي في البادية السورية.

العالم - سوريا

وشارك بالتشييع عدد من الضباط والمسؤولين السوريين

يذكر انه استشهد خمسة عسكريين سوريين وأصيب عشرون آخرون بجروح جراء تعرض حافلة نقل عسكرية شرق المحطة الثالثة في البادية السورية لاعتداء صاروخي من قبل تنظيم “داعش” الإرهابي.

وذكر مصدر عسكري أنه “حوالي الساعة السابعة من مساء أمس تعرضت حافلة نقل عسكرية لهجوم إرهابي صاروخي في المنطقة 50 كم شرق المحطة الثالثة في البادية السورية من قبل مجموعة من تنظيم “داعش” الإرهابي وتلت الهجوم رشقات من مدفع عيار 23 مم”.

وأشار المصدر إلى أن الاعتداء الإرهابي “أدى إلى استشهاد خمسة عسكريين وإصابة عشرين آخرين بجروح”.

وتتكرر هذه الاعتداءات على حافلات النقل على طريق دير الزور تدمر من قبل مجموعات إرهابية تنطلق من منطقة سيطرة قوات الاحتلال الأمريكي بمنطقة التنف والتي توفر الحماية والدعم لتلك التنظيمات الإرهابية.

وتحدثت عدة تقارير إعلامية متطابقة على مدى الأشهر الماضية عن قيام قوات الاحتلال الأمريكي بنقل المئات من إرهابيي تنظيم “داعش” من العراق تارة ومن السجون التي تسيطر عليها مع “قسد” في الحسكة تارة أخرى إلى منطقة التنف لإعادة تدريبهم وتسليحهم تمهيداً لمهاجمة عناصر الجيش العربي السوري والمرافق الحيوية والتجمعات السكانية في البادية السورية..

روابط ذات صلة

الجيش السوري يعترض رتلا لقوات الاحتلال الاميركي بريف القامشلي

ديوب: سوريا لن تنسى مواقف الشهيد سليماني المشرفة تجاهها

مع بداية العام الجديد.. استشهاد جندي سوري في إدلب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اليمنيون يعرضون اقتدارهم..وهذه المرة في البحر

بالفيديو..هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية شرق سوريا

السيد نصرالله: الشهيد سليماني وقف إلى جانب العراق وساهم في تأسيس المقاومة

رفيق درب ابو مهدي المهندس: شاهد.. فالح الخزعلى يتحدث عن ذكرياته مع شهداء قادة النصر لقناة العالم

عبد اللهيان يرد على تصريحات لابيد: لا مكان للصهيونية في مستقبل العالم

الاحتلال الصهيوني يزود الإمارات بنظام ليزر متطور لحماية طائراتها