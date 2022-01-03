بالصور..تشييع شهداء جريمة الاعتداء الارهابي في البادية السورية

العالم - سوريا

وشارك بالتشييع عدد من الضباط والمسؤولين السوريين

يذكر انه استشهد خمسة عسكريين سوريين وأصيب عشرون آخرون بجروح جراء تعرض حافلة نقل عسكرية شرق المحطة الثالثة في البادية السورية لاعتداء صاروخي من قبل تنظيم “داعش” الإرهابي.

وذكر مصدر عسكري أنه “حوالي الساعة السابعة من مساء أمس تعرضت حافلة نقل عسكرية لهجوم إرهابي صاروخي في المنطقة 50 كم شرق المحطة الثالثة في البادية السورية من قبل مجموعة من تنظيم “داعش” الإرهابي وتلت الهجوم رشقات من مدفع عيار 23 مم”.

وأشار المصدر إلى أن الاعتداء الإرهابي “أدى إلى استشهاد خمسة عسكريين وإصابة عشرين آخرين بجروح”.

وتتكرر هذه الاعتداءات على حافلات النقل على طريق دير الزور تدمر من قبل مجموعات إرهابية تنطلق من منطقة سيطرة قوات الاحتلال الأمريكي بمنطقة التنف والتي توفر الحماية والدعم لتلك التنظيمات الإرهابية.

وتحدثت عدة تقارير إعلامية متطابقة على مدى الأشهر الماضية عن قيام قوات الاحتلال الأمريكي بنقل المئات من إرهابيي تنظيم “داعش” من العراق تارة ومن السجون التي تسيطر عليها مع “قسد” في الحسكة تارة أخرى إلى منطقة التنف لإعادة تدريبهم وتسليحهم تمهيداً لمهاجمة عناصر الجيش العربي السوري والمرافق الحيوية والتجمعات السكانية في البادية السورية..