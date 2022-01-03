بالفيديو..هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية شرق سوريا

العالم - سوريا

واضحت وسائل اعلامية ان الهجوم الذي استهدف القاعدة التي يتخذها جيش الاحتلال الأمريكي في حقل (العمر) النفطي، أكبر حقول النفط السورية مقرا له ، تم تنفيذه باكثر من ٧ صواريخ كاتيوشا و ٤ قنابر هاون.

ويسيطر جيش الاحتلال الأمريكي ومسلحين موالين له على أكبر حقول النفط والغاز (العمر) و(كونيكو) شرقي سوريا، ويتخذ منهما قواعد عسكرية تسهل نشاط جنوده وضباطه في تصدير النفط السوري المسروق إلى وجهات عدة في العراق وتركيا، كما يصل جزء من هذه الإمدادات إلى محافظة إدلب السورية التي يسيطر تنظيم جبهة "النصرة" الإرهابي على معظمها.

يذكر أن ريف دير الزور الشرقي الواقع تحت سيطرة قوات الاحتلال الأمريكي والمسلحين الموالين لها، يعاني من الممارسات القمعية ضد أبنائه وسوء الخدمات بكافة أشكالها.