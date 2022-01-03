الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢
٠٥:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية شرق سوريا

الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

تعرضت القاعدة الأمريكية اللاشرعية في حقل (العمر) النفطي بريف دير الزور الشرقي، شرقي سوريا، لقصف صاروخي.

العالم - سوريا

واضحت وسائل اعلامية ان الهجوم الذي استهدف القاعدة التي يتخذها جيش الاحتلال الأمريكي في حقل (العمر) النفطي، أكبر حقول النفط السورية مقرا له ، تم تنفيذه باكثر من ٧ صواريخ كاتيوشا و ٤ قنابر هاون.

ويسيطر جيش الاحتلال الأمريكي ومسلحين موالين له على أكبر حقول النفط والغاز (العمر) و(كونيكو) شرقي سوريا، ويتخذ منهما قواعد عسكرية تسهل نشاط جنوده وضباطه في تصدير النفط السوري المسروق إلى وجهات عدة في العراق وتركيا، كما يصل جزء من هذه الإمدادات إلى محافظة إدلب السورية التي يسيطر تنظيم جبهة "النصرة" الإرهابي على معظمها.

يذكر أن ريف دير الزور الشرقي الواقع تحت سيطرة قوات الاحتلال الأمريكي والمسلحين الموالين لها، يعاني من الممارسات القمعية ضد أبنائه وسوء الخدمات بكافة أشكالها.

روابط ذات صلة

الجيش السوري يعترض رتلا لقوات الاحتلال الاميركي بريف القامشلي

مع بداية العام الجديد.. استشهاد جندي سوري في إدلب

تدمير 12 مقرا للمسلحين الأوزبك والصينيين بغارات في سوریا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اليمنيون يعرضون اقتدارهم..وهذه المرة في البحر

بالفيديو..هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية شرق سوريا

السيد نصرالله: الشهيد سليماني وقف إلى جانب العراق وساهم في تأسيس المقاومة

رفيق درب ابو مهدي المهندس: شاهد.. فالح الخزعلى يتحدث عن ذكرياته مع شهداء قادة النصر لقناة العالم

عبد اللهيان يرد على تصريحات لابيد: لا مكان للصهيونية في مستقبل العالم

الاحتلال الصهيوني يزود الإمارات بنظام ليزر متطور لحماية طائراتها