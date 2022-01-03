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مستشار سابق في البنتاغون: بوتين كشف جوانب ضعف بايدن

مستشار سابق في البنتاغون: بوتين كشف جوانب ضعف بايدن
الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

أكد المستشار السابق في البنتاغون كوري ميلز، أن الرئيس فلاديمير بوتين يبني العلاقات مع البيت الأبيض من موقع القوة، في ظل إخفاقات السياسة الخارجية لفريق الرئيس الأمريكي جو بايدن.

العالم-الامريكيتان

وفي رده على سؤال مقدم قناة "فوكس نيوز" حول وجه الاختلاف في العلاقات بين موسكو وواشنطن في ظل رئاسة دونالد ترامب وبايدن، قال: "هناك فرق بالتأكيد.. الكل لمسوا ضعف بايدن... في روسيا شاهدوا كيف انتهت عمليتنا في أفغانستان، وكيف يتصرف بايدن تجاه قضية تايوان والصين".

وأضاف: "أخطاء الحكومة الأمريكية الفادحة كبيرة لدرجة أن ضعف إدارة بايدن لا يظهر في روسيا فحسب، بل في الصين وإيران".

وتابع: "معارضو الولايات المتحدة يستغلون ذلك بنشاط".

وأجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن محادثة هاتفية ليلة 31 ديسمبر وحسب الكرملين، هدد بايدن "بفرض عقوبات واسعة النطاق" على روسيا بسبب الوضع مع أوكرانيا، فيما رد بوتين بأن "ذلك سيكون خطأ كبيرا، وقد يفضي لقطع كامل للعلاقات بين البلدين".

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