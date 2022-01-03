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شاهد بالفيديو .. مدينة أمريكية تشهد هطول أسماك من السماء!

الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

ظاهرة جوية غريبة شهدتها مدينة تيكساركانا في ولاية تكساس الأمريكية، حيث سقطت أسماك صغيرة من السماء في آخر أيام العام الماضي، مع هطول الأمطار.

العالم _ منوعات

وعلى حسابها الرسمي في "فيسبوك"، أوضحت سلطات مدينة تيكساركانا هذه الظاهرة في وقت سابق قائلة: "2021 تبتعد عن كل الحيل… بما في ذلك تمطر الأسماك في تيكساركانا اليوم..كلا..هذه ليست مزحة".

وأضافت: "المطر الحيواني هو ظاهرة تحدث عندما تنجرف الحيوانات المائية الصغيرة مثل الضفادع وسرطان البحر والأسماك الصغيرة في مجاري المياه..التي تحدث على سطح الأرض، ثم تمطر في نفس وقت هطول الأمطار".

وأكملت: "بالرغم من أنه غير شائع، إلا أنه يحدث، كما يتضح في عدة أماكن في تيكساركانا اليوم..لذا، أرنا صورك "السمكية"! ورجاء، من أجل الجميع ، دعونا نبدأ 2022 بهدوء قدر الإمكان".

وفي مقابلة مع شبكة "CNN"، قال الخبير في الأرصاد الجوية، مايكل بيري، موضحا: "الطريقة الوحيدة التي أدرك بها حدوث ذلك والذي نتج عنه هذه الأسماك الصغيرة التي تسقط من السماء مع عاصفة رعدية، ستكون عبارة عن زوبعة ماء صغيرة والتي تمتص الماء وأي شيء فيها لترفعه إلى قاعدة السحابة"، لافتا إلى أنه "رغم ندرة هذه الوقائع، إلا أنها تحدث".

ونشرت وسائل إعلام عديدة مقاطع فيديو وتقارير حول هذه الظاهرة التي شهدها السكان.

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