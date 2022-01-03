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اجتماع بين قادة حماس والجهاد الاسلامي لبحث قضية الأسير أبو هواش

اجتماع بين قادة حماس والجهاد الاسلامي لبحث قضية الأسير أبو هواش
الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

أفاد مصادر إعلامية، بأن قادة من حركتي حماس والجهاد الاسلامي في فلسطين اجتمعوا اليوم الاثنين، في غزة لبحث قضية الأسير أبو هواش.

العالم - فلسطين

ووفق ما نقلته قناة الجزيرة نقلا عن مصادر، فإن قادة سياسيون وعسكريون من الحركتين اجتمعوا بشأن قضية الاسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش.

ووفق المصادر، فقد أكدوا على أن التصعيد سيكون سيد الموقف إذا تعرض الأسير أبو هواش للموت.

وطرأ تراجع خطير على الوضع الصحي، للأسير أبو هواش وإنه يقترب من الموت مع كل دقيقة تمر عليه وهو بهذه الحالة، وإن أطباء المستشفى يتحدثون بشكل واضح عن إمكانية وفاته بشكل مفاجئ. وفق هيئة شؤون الأسرى.

يُشار إلى أن هشام أبو هواش (40 عاما) معتقل منذ الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، وحوّل إلى الاعتقال الإداريّ لمدة ستة شهور، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، تعرض للاعتقال عدة مرات سابقًا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداريّ، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله (8) سنوات منها (52) شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ.

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