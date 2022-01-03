شاهد..ضبط سفينة شحن عسكرية ترفع علم الامارات في الحديدة

العالم - خاص بالعالم

المتحدثُ باسمِ القواتِ المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قال ان القوات المسلحة ضبطت سفينة شحن عسكرية إماراتية على متنها معدات عسكرية دخلت المياه اليمنية بدون أي ترخيص وتمارس أعمالا عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني.



العميد سريع حذر تحالف العدوان من أي حماقة يقوم بها ضد سفينة الشحن العسكرية الإماراتية والتي يتواجد بداخلها طاقم السفينة من جنسيات دولية مختلفة، والتي تم الاستيلاء عليها وهي تمارس عدوانا صارخا ضد الشعب اليمني.



وتشيرُ المعلوماتُ الى أنّ الامارات أرسلتْ مليشياتِها المعروفةَ باسمِ العمالقة الى محافظةِ شبوة جنوبَ وسَطِ اليمن بعدَ سحبِها من المنطقة الساحلية استعداداً لتنفيذِ عملياتٍ عدوانية.



وجاءت هذه التعزيزات عقب يومين من إقالة عبدربه منصور هادي، محافظ شبوة محمد صالح بن عديو المحسوب على التجمع اليمني للإصلاح وتعيين عوض العولقي بديلا عنه.



وكان مراقبون عبروا عن خشيتهم من استقدام تحالف العدوان، قوات من ألوية العمالقة السلفية إلى شبوة للقيام باعتداءات على مديريات بيحان وعسيلان والعين، ما قد يؤدي إلى صدام مع قوات هادي في شبوة، التي تزيد المخاوف من إزاحتها عن المشهد وتمكين حلفاء الإمارات فقط من الملف الأمني والعسكري في المحافظة.



الى ذلك نشر موقع “ذي إنترسيبت” مقالا عن مصير الناشطة الحقوقية اليمنية هدى الصراري التي أجبرت على الخروج إلى المنفى بعدما وثقت وفضحت السجون التي أدارتها الإمارات في اليمن.



وفي التقرير الذي أعدته أليس سيبري قالت إن المحامية اليمنية الصراري، ان عمليات اختفاء عديدة ليمنيين جرت جراء الحملة التي قادتها السعودية بدعم من الولايات المتحدة والإمارات.واضاف التقرير ان عمليات الاختفاء القسري تركزت في البداية حول عدن وزادت الأعداد إلى المئات وانتشرت التقارير عن اعتقال الرجال وضربهم وتعذيبهم في سجون تديرها قوات أمن يمنية غير رسمية، سلحتها الإمارات.