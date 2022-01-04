الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢
٠١:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

عاصفة ثلجية تشل العاصمة الأمريكية

عاصفة ثلجية تشل العاصمة الأمريكية
الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

تعرضت العاصمة الأمريكية واشنطن ومنطقتها لعاصفة ثلجية ما أدى إلى إغلاق المقار الفدرالية والمدارس وتوقف الحافلات والتسبب باضطرابات في حركة الملاحة الجوية.

العالم-الامريكيتان

وتوقعت الأرصاد الجوية أن يتساقط ما بين 12 وأكثر من 25 سم من الثلوج على العاصمة الأميركية.

وقد تؤدي العاصفة التي تجتاح معظم الساحل الشرقي للولايات المتحدة مع رياح عاتية وتساقط الثلوج بكثافة إلى "انقطاع في التيار الكهربائي" و"عواصف ثلجية" و"فيضانات" محتملة، كما ذكرت الأرصاد الجوية.

وانقطعت الكهرباء عن ما لا يقل عن 440 ألف منزل في ولاية فرجينيا و76 ألف منزل في ولاية ميريلاند المجاورة، وسقطت أشجار على خطوط التوتر العالي جراء الثلوج.

وأمام حالة الطقس أعلنت الحكومة إغلاق المقار الفدرالية في مدينة واشنطن، ما أدى إلى إلغاء المؤتمر الصحافي اليومي للبيت الأبيض بينما يتوقع إلغاء وتأجيل التصويت الوحيد المقرر لليوم في مجلس الشيوخ حتى يوم غد الثلاثاء.

كما أعلنت مدينة واشنطن وقف رحلات الحافلات وكذلك إغلاق مراكز الفحوص لكشف الإصابة بكوفيد-19 وتعليق توزيع الفحوص السريعة.

وأغلق العديد من المدارس بسبب تساقط الثلوج في منطقة واشنطن وماريلاند وفيرجينيا.

وأدت العاصفة الشتوية إلى تفاقم الفوضى التي سادت أصلا في برنامج الرحلات الجوية في الولايات المتحدة لأسابيع بسبب ارتفاع حالات كورونا بسبب متحور "أوميكرون".

روابط ذات صلة

لبنان.. بعض الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب الثلوج

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

غوتيريش يدعو الأطراف السودانية للحوار بعد استقالة حمدوك

عاصفة ثلجية تشل العاصمة الأمريكية

الإمارات تزود طائراتها بأنظمة ليزر إسرائيلية الصنع

مقتل جندي سوري وإصابة اثنين في محافظتي حماة وحلب

لقاء أمريكي تركي مرتقب في واشنطن لبحث ملف مقاتلات "إف-35"

تحطم مروحية "اسرائيلية" قبالة سواحل حيفا