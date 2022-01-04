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رسائل تهديد عبر تطبيق واتساب..

'داعش' تبتز تجار وأثرياء دير الزور.. والدفع بالدولار حصرا

'داعش' تبتز تجار وأثرياء دير الزور.. والدفع بالدولار حصرا
الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

بدأت جماعة "داعش" الوهابية بانتهاج أسلوب جديد لابتزاز التجار والميسورين مادياً في مناطق دير الزور الشرقية وإجبارهم على دفع إتاوات لعناصرها تحت مسمى “الكلفة السلطانية”.

العالم - سوريا

وقالت مصادر محلية إن عددا من التجار ولاسيما تجار الحبوب والغنم والمواد الغذائية في مناطق سيطرة ” قسد ” بدير الزور تلقوا عشرات من رسائل التهديد تدعوهم لدفع إتاوات لهذه الجماعة الارهابية.

وأضافت أن الأسلوب الجديد لها يقوم على إرسال رسائل تهديد عبر تطبيق واتساب من أرقام مشفرة أمريكية.

وعادة ما ترفق تلك الرسائل بصور أسلحة ورصاص وفي حال قام الشخص بحظر الرقم يتم التواصل معه من رقم آخر وتهديده بالقتل أو حرق متجره.

الكلفة السلطانية

قالت المصادر ان جماعة "داعش" تستغل بعض المواقع الإلكترونية التي توفر أرقاما دولية يمكن استخدامها لتفعيل تطبيق واتساب.

وأضافت أنها كثفت من تهديداتها للتجار والأثرياء تحت مسمى “الكلفة السلطانية” وهو مصطلح خرج به بدلاً عن الزكاة لأسباب شرعية على اعتبار أن الزكاة مرهونة بوجود سلطة حاكمة للتنظيم على الأرض.

وطالت تلك التهديدات حتى الأطباء الذين غادر عدد منهم مناطق دير الزور هرباً من تهديدات التنظيم الذي عادة ما يطلب إتاوات ابتداء من 800 دولار.

ويتخوف الأهالي من قدرة هذه الجماعة الوهابية الارهابية على تنفيذ وعودها وقد قامت مؤخراً بحرق بئر الحريجي النفطي نتيجة رفض مستثمره التابع لقسد دفع “الكلفة السلطانية”.

يشار إلى أن خلايا تتبع جماعة "داعش" لا تزال تنشط بمناطق ريف دير الزور الشرقي وذلك ورغم فقدان الجماعة السيطرة على آخر معاقلها بالباغوز عام 2019.

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رسائل تهديد عبر تطبيق واتساب.. 'داعش' تبتز تجار وأثرياء دير الزور.. والدفع بالدولار حصرا