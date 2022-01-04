ليبيا..المجلس الرئاسي يبحث مع ويليامز مستجدات العملية السياسية

العالم - ليبيا

جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة طرابلس جمع كلا من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبيه موسى الكوني وعبد الله اللافي بالإضافة إلى ستيفاني، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس.

وقال المجلس إن اللقاء "بحث آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا".

كما أن اللقاء "استعرض جهود البعثة الأممية في دعم الحل السياسي للأزمة الليبية، من خلال التشاور مع جميع أطراف العملية السياسية، وتأكيد أهمية الالتزام بمخرجات الحوار السياسي، وإنجاح المصالحة الوطنية، تمهيدا لإجراء الانتخابات، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة موحدة وديمقراطية، وإعادة السلام والاستقرار للبلاد"، وفق البيان.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن مجلس النواب تعليق جلسته المخصصة للاستماع لمفوضية الانتخابات، مطالبا إياها بتقديم مقترح بموعد إجراء الانتخابات، بعد أن تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقال المتحدث باسم المجلس، عبد الله بليحق، عبر بيان مصور: "خلصت الجلسة إلى تواصل المفوضية مع كافة الجهات والأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية لإزالة القوة القاهرة وتحديد موعد جديد للانتخابات".

فيما قال رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السايح، الإثنين، إن "القوة القاهرة" حالت دون إجراء الانتخابات.

وأوضح أنها تتمثل في "الأحكام القضائية المتضاربة، وأحكام صدرت بعد المدة الزمنية التي حددها القانون، وتهديدات للمفوضية في حال أصدرت القائمة النهائية بوجود أسماء مرشحين بعينهم (لم يحددهم)".

وأردف: "اقترحنا أن يكون 24 يناير (كانون الثاني الجاري) يوما آخر للاقتراع في حال زوال الظروف القاهرة والقوة القاهرة".

وبجانب الأحكام القضائية والتهديدات للمفوضية، ثمة خلافات بين مؤسسات رسمية ليبية، لاسيما بشأن قانوني الانتخاب.

ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إنهاء صراع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.