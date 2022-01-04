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رئيس مجلس قضاء العراق الأعلى يفصح عن ذمته المالية للعام 2022

رئيس مجلس قضاء العراق الأعلى يفصح عن ذمته المالية للعام 2022
الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٩ بتوقيت غرينتش

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن إفصاح رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور (فائق زيدان) عن ذمَّته الماليَّة للعام 2022. 

العالم - العراق

وحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، ذكر بيان للهيئة أنَّها "تلقَّت الاستمارة الخاصَّة بكشف الذمَّة الماليَّة لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور (فائق زيدان) للعام الجاري".

وكانت الهيئة قد أفصحت أواخر العام 2019 عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النُّوَّاب التعديل، طبقاً لأحكام البند أولاً من المادَّة (61) والبند ثالثاً من المادَّة (73) من الدستور، إذ أشارت المادَّة (16/ أولاً/ هـ) من التعديل إلى إلزام كلٍّ من (رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الإدعاء العام)، فضلاً عن غيرهم ممَّن يشغلون إحدى الوظائف والمناصب الرسميَّة، كما تضمَّنته المادة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم الماليَّة.

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