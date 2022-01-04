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اللواء صفوي:

الراية الجيوسياسية الجديدة في المنطقة بيد قوى الثورة الاسلامية ومحور المقاومة

الراية الجيوسياسية الجديدة في المنطقة بيد قوى الثورة الاسلامية ومحور المقاومة
الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش

اكد المستشار الاعلى لقائد الثورة الاسلامية اللواء يحيى رحيم صفوي بان الراية الجيوسياسية الجديدة بالمنطقة هي اليوم بيد قوى الثورة الاسلامية وحركات الصحوة الاسلامية وجبهة المقاومة بقيادة امامي الثورة والجمهورية الاسلامية الايرانية.

العالم - ايران

يتبع ..

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