السودان..إجراءات أمنية مشددة في الخرطوم تحسبا لمظاهرات منتظرة

العالم - السودان

ونقلت صحيفة "الانتباهة"السودانية على موقعها الإلكتروني اليوم عن شهود عيان قولهم إنه تم إغلاق شارع النيل قبالة كبرى النيل الابيض بالأسلاك الشائكة وجرى اتخاذ إجراءات وتدابير أمنية مشددة .

يأتي ذلك بالتزامن مع دعوات للتظاهر اليوم دعت إليها لجان مقاومة أمبدة في أم درمان، وانضم لها تجمع المهنيين السودانيين الذي طالب بقية اللجان بالخروج والاتجاه نحو القصر الرئاسي.

وتعد هذه التظاهرة الأولى بعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أول أمس الأحد بعد ستة أسابيع من إعادته إلى المنصب في إطار اتفاق سياسي مع الجيش.

وقال حمدوك، الذي لم ينجح في تشكيل حكومة مع استمرار الاحتجاجات ضد أحداث 25 تشرين الأول/ أكتوبر، إن "هناك حاجة إلى حوار حول مائدة مستديرة للتوصل إلى اتفاق جديد للانتقال السياسي إلى الديمقراطية في السودان".

ويشهد السودان احتجاجات متكررة وحالة من الاحتقان منذ التوترات التي شهدتها البلاد في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عندما أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالحكومة الانتقالية المدنية.