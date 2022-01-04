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الشيخ ياسين يشيد بانجازات  الشهيدين الكبيرين في لبنان وكل المنطقة

الشيخ ياسين يشيد بانجازات  الشهيدين الكبيرين في لبنان وكل المنطقة
الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

اشاد رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي بإنجازات الشهيدين الكبيرين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس في لبنان وكل المنطقة.

العالم_لبنان

وفي بيان اليوم الثلثاء معزيا الأحرار في ذكرى شهادة قاسم سليماني و ابومهدي المهندس، مشيدا حيث كانا قربانا في افشال المشروع الصهيو - أميركي التكفيري في المنطقة وحتى بعض دول العالم.

وتمنى على اللبنانيين خصوصا ان يحفظوا الجميل للقائد سليماني الذي كان له دور ايجابي كبير في تحرير لبنان وحمايته.

و جاء في البيان أن المفاضلة بين الوطن والمقاومة كالمفاضلة بين المرء وذاته فالمقاومة هي التي حررت الارض وحافظت على سيادة لبنان وشعبه من الاعتداءات الصهيونية والتكفيرية ليبقى الوطن لجميع ابنائه حرا سيدا مستقلا تحت شعار الجيش والشعب والمقاومة.
أضاف: إننا نؤكد ضرورة أن يتحلى المسؤولون بحس المسؤولية والضمير الوطني بعيدا عن الارتهانات للخارج وتلقي التعليمات من السفارات والدول. إن على جميع المسؤولين ان يضعوا مصلحة الوطن على ما عداها وبدل ان يقدموا اوراق اعتمادهم الى هذه الدولة او تلك لكسب المصالح الشخصية فلينظروا الى مصلحة الوطن وابنائه ومستقبله في ظل الحرب الاقتصادية التي ينفذها المشروع الصهيو - اميركي وادواته.
وتابع: نشيد بالمواقف التي أعلنها الامين العام لحزب الله التي أكدت مصلحة لبنان اولا والمنطقة عموما بوجه الممارسات المعادية لشعوب المنطقة، التي ينفذها المشروع الصهيو - اميركي وادواته، بخاصة بعد الجرائم التي ارتكبت في حق المدنيين في لبنان والعراق وسوريا وفلسطين واليمن وافغانستان.
العالم_لبنان

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