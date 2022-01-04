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ردود الفعل على موقف ميقاتي حول خطاب الامين العام لحزب الله

ردود الفعل على موقف ميقاتي حول خطاب الامين العام لحزب الله
الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

أشار النائب ​حسن فضل الله​ إلى إنّنا كنَّا ننتظر من رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​ أن يُعلي من شأن الإنتماء الوطني، وينتفض لكرامة وطنه بوجه الإساءات المتكرِّرة من ​السعودية​ ضد الشعب اللبناني.

العالم_لبنان

ولفت فضل الله إلى أنه بدل أن يُسارع دولته، الذي يُفترض أنه وفق الدستور رئيس حكومة جميع اللبنانيين، إلى الدفاع عن من يمثل دستوريٍّا، فإنه إرتد ضد الداخل اللبناني، وأطلق عبارات التشكيك بولاءات جزء كبير من هذا الشعب، بكل ما يمثله تاريخيًّا وحاضرًا ومستقبلًا.

ورأى أن انتماء المقاومة إلى وطنيتها اللبنانية لا يحتاج إلى شهادات بلبنانيتها، لأنها تمثل الانتماء الحقيقي الصادق لوطنها. واعتبر أن أكثر ما يسيء إلى لبنان ودوره ونديَّة علاقاته الخارجية، هو تخلي بعض مسؤوليه عن واجبهم الوطني في الدفاع عن دولتهم ومصالح شعبهم، وعدم الاقلاع عن مهاتراتهم، وتسجيل المواقف في حساب ممالك لن ترضى عنهم مهما قدموا من تنازلات وهدروا من ماء وجههم.

واعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ابراهيم الموسوي في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه بئس الزمن الذي يطالب فيه البعض المقاومة بأن تكون جزءا من التنوع اللبناني، هي التي حمت وضحت بدماء شهدائها وأرواحهم كي يبقى الوطن"

وأضاف : كلامك المتملق يمثلك ويلزمك وحدك. وهو اساءة واهانة لك قبل ان يكون كذلك لكل لبناني وطني شريف. اذا بتعملو شوية كرامة واحترام للوطن بكون منيح.

و كان ميقاتي انتقد خطاب نصرالله حول السعودية و قال ما قاله نصرالله بحق لاسعودية لا يمثل موقف الحكومة اللبنانية و الشريحة الاوسع من اللبنانيين.

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