ليكن 2022 عام الأسيرات والأسرى ومواجهة الاعتقال الإداري

العالم_لبنان

وعقد اجتماع للهيئات العاملة من أجل نصرة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني، بدعوة من المؤتمر العربي العام، في إطار التحضير للملتقى الدولي المخصص لسماع شهادات من أسيرات وأسرى محررين ومن ذوي البعض الذين ما زالوا في الأسر

واتفقوا على توسيع الاتصالات مع الشخصيات الدولية لتكوين شبكة هامة من أجل دعم حقوق الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني وطرحها في المحافل الدولية .

وترأس الاجتماع المنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي خالد السفياني وأعضاء لجنة المتابعة وهيئات معنية. واستهلالا توجه السفياني التحية للأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ أكثر من ثلاثة أشهر، محملا "سلطات الاحتلال المسؤولية عن أي أذى يلحق في حياته، داعيا إلى "انتفاضة حقوقية وقانونية وإنسانية دولية ضد الإرهاب الصهيوني الذي يعمل على تصفية الأسرى، مما يعني أن سلطات العدو منزعجة من نضالهم وتضحياتهم وأساليبهم الرافضة لكل انتهاك لحقوقهم ، المنتهكة أصلا بالاعتقال وباحتلال أرض فلسطين.

وأشار السفياني أنه "نظرا لأهمية قضية الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني دعا المؤتمر العربي العام إلى تنظيم الملتقى العربي الدولي لنصرة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني يومي 27 و 28 تشرين الأول 2021 عبر تطبيق زوم، ثم العمل على استكماله اليوم بملتقى دولي مخصص لشخصيات حقوقية وقانونية دولية عاملة من أجل نصرة قضية فلسطين، لسماع شهادات من أسيرات وأسرى محررين من سجون الاحتلال الصهيوني ومن ذوي البعض الذين ما زالوا في السجن عبر تطبيق زووم يوم الخميس 10 شباط 2022، ما بين الساعة السادسة والعاشرة مساء بتوقيت القدس، لعرض معاناتهم ومعاناة أهلهم، ومعاناة كل أبناء فلسطين الذين يتعرضون لكافة أنواع الاضطهاد الذي ينتهك القانون الدولي والشرعية الدولية.

واستنكر السفياني في كلمته القصف الذي تعرضت له غزة في بداية هذا العام، مؤكدا أن سياسة العدو لم تتغير وأن معركة غزة مستمرة"، داعيا إلى "التحرك لدعم أهلها ومقاومتها.

العالم_لبنان

