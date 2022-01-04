جريمة اغتيال سليماني اكدت تعاون أمريكا والارهاب في المنطقة

العالم - لبنان

وفي كلمة له بمراسم تأبين قادة النصر الشهيدين قاسم سليماني وأبومهدي المهندس في السفارة الايرانية ببيروت قال محمد جلال فيروز نيا إن ايران وقفت على الدوام الى جانب لبنان ولاتزال على العهد لتقديم المساعدة للبنان للخروج من ظروفه الصعبة التي يعاني منها.

وأضاف أن ايران تمد يد الصداقة لدول الجوار ومستعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والامني لترسيخ الامن في المنطقة.

و شدد على أن ايران مستعدة للعودة لالتزاماتها اذا ما الغت اميركا الحظر والتزمت بتعهداتها.

كما أضاف السفير الايراني في لبنان أن خروج اميركا من الاتفاق النووي اثبت بان الجانب الاميركي ليس جديرا بالثقة.

وقال فيروز نيا: سيشهد التاريخ بان اميركا لم تخلف ورائها سوى الاثار السيئة للدمار.

و شدد السفير الايراني في لبنان قائلا: لن يكون بعد الان اي جندي اميركي في العراق او سوريا

كما أكد السفير الايراني في لبنان: الجريمة التي ارتكبها ترامب اكدت بشكل واضح التعاون بين الولايات المتحدة والارهاب في المنطقة.