الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢
٠٣:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

البرهان يلتقي السفير الامريكي في الخرطوم..ماذا دار بينهما؟

البرهان يلتقي السفير الامريكي في الخرطوم..ماذا دار بينهما؟
الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

التقى البرهان بمكتبه بالقصر الجمهوري، القائم بأعمال السفارة الامريكية بالخرطوم براين شوكان، وبحث اللقاء أوجه التعاون بين السودان وأمريكا.

العالم - السودان

جدد رئيس مجلس السيادة،عبد الفتاح البرهان، لدى لقائه بمكتبه اليوم، القائم باعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم براين شوكان، حرص السودان على استمرار الشراكة والتعاون مع واشنطن في مختلف المجالات بما يحافظ على الإنجازات التي تمّت خلال الفترة الماضية والبناء عليها في المستقبل لخدمة المصالح المشتركة للبلدين.

وبحث اللقاء، العلاقات الثنائية بين الخرطوم وواشنطن، إلى جانب تطورات الوضع الراهن بالبلاد.

من جانبه، دعا القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم، براين شوكان إلى ضرورة الاستمرار في مسار التحول الديمقراطي، والإسراع في تشكيل الحكومة التنفيذية واستكمال بقية هياكل السلطة الانتقالية، بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.

روابط ذات صلة

البرهان: 'أبواب الحوار ستظل مفتوحة مع جميع القوى السياسية وشباب الثورة'

السودان..إجراءات أمنية مشددة في الخرطوم تحسبا لمظاهرات منتظرة

السودان..تنحي حمدوك يثير مخاوف من نظام حكم شبيه بنظام البشير

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مؤتمر ' فلسطينيو الخارج ' يطالب بتدخل عاجل للإفراج عن الأسير أبو هواش

إقرار الخطوط العريضة لمشروع قانون الموازنة الإيرانية العامة

فصائل المقاومة: المساس بالأسير أبو هواش قلب للطاولة

زاخاروفا ترد على تصريحات ضابط أمريكي في الناتو بشأن صربيا

الامن العراقي يعثر على وكر لـ'داعش' في كركوك

اليوم في الخرطوم.. الخرطوم.. إصابات ومطاردات بين الأمن ومحتجين بمحيط قصر الرئاسة