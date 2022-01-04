البرهان يلتقي السفير الامريكي في الخرطوم..ماذا دار بينهما؟

العالم - السودان

جدد رئيس مجلس السيادة،عبد الفتاح البرهان، لدى لقائه بمكتبه اليوم، القائم باعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم براين شوكان، حرص السودان على استمرار الشراكة والتعاون مع واشنطن في مختلف المجالات بما يحافظ على الإنجازات التي تمّت خلال الفترة الماضية والبناء عليها في المستقبل لخدمة المصالح المشتركة للبلدين.

وبحث اللقاء، العلاقات الثنائية بين الخرطوم وواشنطن، إلى جانب تطورات الوضع الراهن بالبلاد.

من جانبه، دعا القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم، براين شوكان إلى ضرورة الاستمرار في مسار التحول الديمقراطي، والإسراع في تشكيل الحكومة التنفيذية واستكمال بقية هياكل السلطة الانتقالية، بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.