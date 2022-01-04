طهران وباريس ترحبان بتعاون ثنائي في القانون والقضاء

العالم - إيران

جاء ذلك عند لقاء السفير الفرنسي في طهران "فيليب تيبو" مع غريب آبادي اليوم الثلاثاء؛ ومباحثات الجانبين في مجالات حقوق الانسان والقضاء.

وأشار نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية خلال هذا اللقاء، إلى مباحثاته مسؤولي شؤون القضاء وحقوق الإنسان لدى بعض الدول، بمن فيهم الأوروبيون؛ مؤكدا على استعداد طهران لتبادل وجهات النظر وإجراء مشاورات مع باريس في هذا الخصوص.

وأضاف أن تبادل الزيارات بين الوفود القضائية من كلا البلدين وتقاسم الخبرات ذات الصلة، سيزيد من فرص التفاهم المشترك.

كما انتقد المواقف الانتقائية والمسيسة من جانب بعض الدول تجاه قضايا حقوق الإنسان؛ مؤكدا على أهمية التعاون والحوار في مجال النهوض بمستوى حقوق الإنسان وليس التسييس أو التعامل المزدوج.

وفي معرض التنويه بمواقف الجمهورية الإسلامية قبال موضوع حقوق الإنسان، قال غريب آبادي، إن "إيران تؤكد على ارتقاء واحترام حقوق الإنسان، وقد انضمت في هذا السياق إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بموضوع حقوق الإنسان وامتثلت إلى قراراتها وتقدم بانتظام تقاريرها حول تنفيذ هذه القرارات.

بدوره، شرح السفير الفرنسي موقف بلاده فيما يخص حقوق الإنسان.

وأعرب "تيبو" خلال اللقاء مع غريب آبادي اليوم، عن ترحيبه باقتراح الأخير لإجراء مباحثات قانونية وقضائية بين طهران وباريس.