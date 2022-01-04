الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢
٠٣:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

طهران وباريس ترحبان بتعاون ثنائي في القانون والقضاء

طهران وباريس ترحبان بتعاون ثنائي في القانون والقضاء
الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:١٤ بتوقيت غرينتش

أكد نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية، رئيس لجنة حقوق الإنسان الإيرانية "كاظم غريب آبادي" على ضرورة التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع فرنسا.

العالم - إيران

جاء ذلك عند لقاء السفير الفرنسي في طهران "فيليب تيبو" مع غريب آبادي اليوم الثلاثاء؛ ومباحثات الجانبين في مجالات حقوق الانسان والقضاء.

وأشار نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية خلال هذا اللقاء، إلى مباحثاته مسؤولي شؤون القضاء وحقوق الإنسان لدى بعض الدول، بمن فيهم الأوروبيون؛ مؤكدا على استعداد طهران لتبادل وجهات النظر وإجراء مشاورات مع باريس في هذا الخصوص.

وأضاف أن تبادل الزيارات بين الوفود القضائية من كلا البلدين وتقاسم الخبرات ذات الصلة، سيزيد من فرص التفاهم المشترك.

كما انتقد المواقف الانتقائية والمسيسة من جانب بعض الدول تجاه قضايا حقوق الإنسان؛ مؤكدا على أهمية التعاون والحوار في مجال النهوض بمستوى حقوق الإنسان وليس التسييس أو التعامل المزدوج.

وفي معرض التنويه بمواقف الجمهورية الإسلامية قبال موضوع حقوق الإنسان، قال غريب آبادي، إن "إيران تؤكد على ارتقاء واحترام حقوق الإنسان، وقد انضمت في هذا السياق إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بموضوع حقوق الإنسان وامتثلت إلى قراراتها وتقدم بانتظام تقاريرها حول تنفيذ هذه القرارات.

بدوره، شرح السفير الفرنسي موقف بلاده فيما يخص حقوق الإنسان.

وأعرب "تيبو" خلال اللقاء مع غريب آبادي اليوم، عن ترحيبه باقتراح الأخير لإجراء مباحثات قانونية وقضائية بين طهران وباريس.

روابط ذات صلة

غريب آبادي: تحديد 125 متهما ومشتبها به في ملف اغتيال الشهيد سليماني

غريب ابادي ينتقد صمت المجتمع الدولي على تضحيات قوات الامن الإيرانية

غريب آبادي يكشف أهم ما واجهته ايران خلال المفاوضات النووية

محكمة مرتكبي جريمة اغتيال الشهيد سليماني ستعقد في الأشهر القادمة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مؤتمر ' فلسطينيو الخارج ' يطالب بتدخل عاجل للإفراج عن الأسير أبو هواش

إقرار الخطوط العريضة لمشروع قانون الموازنة الإيرانية العامة

فصائل المقاومة: المساس بالأسير أبو هواش قلب للطاولة

زاخاروفا ترد على تصريحات ضابط أمريكي في الناتو بشأن صربيا

الامن العراقي يعثر على وكر لـ'داعش' في كركوك

اليوم في الخرطوم.. الخرطوم.. إصابات ومطاردات بين الأمن ومحتجين بمحيط قصر الرئاسة