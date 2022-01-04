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الامن العراقي يعثر على وكر لـ'داعش' في كركوك

الامن العراقي يعثر على وكر لـ'داعش' في كركوك
الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الاعلام الأمني في العراق، اليوم الثلاثاء، ضبط وكرا لداعش الارهابي في محافظة كركوك.

العالم - العراق

وقالت الخلية في بيان انه "مديرية استخبارات وامن كركوك بالاشتراك مع شعبة استخبارات اللواء التاسع عشر بالفرقة الخامسة شرطة اتحادية مع قوة من الفوج الثالث لواء 56 حشد شعبي، نفذت واجب مشترك في ناحية الرشاد بمحافظة كركوك، أسفر عن العثور على وكر لعناصر عصابات داعش الإرهابية، بداخله عدد من اواني الطبخ وأدوية علاج وفراش منام عدد3، واغطية عدد3 مع مجموعة من عتاد الـBKC، بالقرب من قرية ربيضه التابعة للناحية".

واضاف البيان انه "تم تدمير الوكر من قبل الجهد الهندسي للفرقة الخامسة شرطة الاتحادية، والتعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".

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