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تزامنا مع الذكرى الثانية لاغتيال الشهيد سليماني

فيديو.. السفارة الايرانية في اليمن تفتتح قسم العمليات الجراحية بمستشفى في صعدة

الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

صعدة (العالم) ‏04‏/01‏/2022 – افتتحت السفارة الايرانية في اليمن قسم العمليات الجراحية بمستشفى الجمهوريةِ في محافظة صعدة شمالَ البلاد. وكانت مراسمُ الافتتاح بمشاركةِ الدكتور فؤاد المالكي، ممثلِ السفارةِ الايرانية في اليمن، ومحمد جابر عوض، محافظ صعدة.

العالم - خاص بالعالم

وجال المشاركون على الاقسامِ في المستشفى وتفقدوا سيرَ العمل، حيث اثنى الجانبُ اليمني على الدورِ الكبير للجمهوريةِ الاسلامية في ايران على دعمِ صمودِ الشعبِ اليمني اجتماعياً وانسانيا.

وافتتح محافظ صعدة محمد جابر عوض ومعه وكيل وزارة الصحة اليمنية د. نجيب القباطي وممثل سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصنعاء د. فؤاد المالكي ورئيس هيئة المستشفى الجمهوري بصعدة د. إسماعيل الورفي مشروع إعادة تأهيل قسم العمليات الجراحية الكبرى في المستشفى الجمهوري بتمويل من سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصنعاء.

المشروع الذي جاء افتتاحه متزامنا مع الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني سيمثل إضافة نوعية للنهوض بالخدمات الصحية بالمحافظة في ظل الحصار والعدوان السعودي على اليمن.

قيادة السلطة المحلية بمحافظة صعدة عبرت عن عظيم الشكر والامتنان لقيادة الجمهورية الإسلامية في إيران على هذه اللفتة الكريمة والتي تركت أثراً طيباً وبصمة واضحة للسفير الشهيد حسن إيرلو الذي وضع اللبنة الأولى لهذا المشروع الإنساني الهام.(العالم) ‏04‏/01‏/2022 -

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