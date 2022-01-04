الإطاحة بمسؤولين اثنين عن الحوالات المالية لـ'داعش' في كركوك

العالم - العراق

وذكر بيان للخلية أنه "استكمالاً لمهامها في تجفيف منابع تمويل العصابات الارهابية وبعملية نوعية استباقية ومعلومات استخبارية دقيقة لخلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية وبالاشتراك مع قوة من كتيبة الاستطلاع العميق أحد مفاصل المديرية تم إلقاء القبض على إرهابيين اثنين من عصابات "داعش" جنوبي محافظة كركوك من المسؤولين والمكلفين بإدارة الأموال الخاصة بالعمليات الإرهابية لتلك العصابات والمتأتية من الحوالات المالية القادمة من داخل وخارج العراق".

واشار البيان الى أن "الإرهابيين هما من العناصر الناشطة في دعوة الشباب للانتماء الى عصابات داعش الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولديهما محاضرات في تلك المواقع عن كيفية صنع المواد المتفجرة والعبوات الناسفة، ويعدان من برز المطلوبين للقضاء بموجب أحكام المادة 4 إرهاب" .