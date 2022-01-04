بالفيديو.. الفصائل الفلسطينية بسوريا تحيي الذكرى الثانية لاستشهاد القائد سليماني

العالم - خاص بالعالم

ولأنه يعنيهم كما يعني كل مقاوم ومجاهد، فصائل المقاومة الفلسطينية في سوريا احيت الذكرى الثانية لاستشهاد الحاج قاسم سليماني ورفاقه، بحضور شخصيات سياسية ودبلوماسية. الحاضرون أكدوا على ان مسيرة سليماني الجهادية اجهضت احلام محور الشر الصهيواميركي، وأرست معادلات قوة جديدة في المنطقة.

وقال الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة طلال ناجي خلال المهرجان: هو الذي أشرف على تدريب واعداد وصناعة هذه الصواريخ ونقل التقنية الى قطاع غزة. اليوم المقاومة الفلسطينية تستطيع ان تغطي سماء كل فلسطين بصواريخها والفضل لقاسم سليماني.

فيما قال السفير الايراني في سوريا مهديسبحاني في المهرجان: لقد كان رمزا عالميا للمقاومة وارتبط اسمه بنهضة المقاومة ومحورها، كان له دور كبير في هزيمة الارهاب وداعش ومؤامرات الاعداء من اميركا والصهاينة وأكد معادلة الصراع مع الكيان الصهيوني من القبضات الى المواجهة بالصواريخ.

الحاضرون عاهدوا الشهيد انهم سيثأرون لدمائه حتى يتحقق حلمهم وحلم الشهيد بتحرير فلسطين، وطرد كل اشكال الاحتلال في المنطقة.

فلسطين كانت حاضرة دوما في قلب وحياه الحاج سليماني، والفلسطينيون يعتبرون الشهيد ابن فلسطين مؤكدين على ان دماءه ستكون منارة لدرب التحرير.

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