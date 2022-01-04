الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢
٠٥:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. الفصائل الفلسطينية بسوريا تحيي الذكرى الثانية لاستشهاد القائد سليماني

الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

دمشق (العالم) ‏04‏/01‏/2022 - نظمت فصائل المقاومة الفلسطينية في سوريا مهرجانا خطابيا إحياء لذكرى استشهاد القائدين الفريق قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس.

العالم - خاص بالعالم

ولأنه يعنيهم كما يعني كل مقاوم ومجاهد، فصائل المقاومة الفلسطينية في سوريا احيت الذكرى الثانية لاستشهاد الحاج قاسم سليماني ورفاقه، بحضور شخصيات سياسية ودبلوماسية. الحاضرون أكدوا على ان مسيرة سليماني الجهادية اجهضت احلام محور الشر الصهيواميركي، وأرست معادلات قوة جديدة في المنطقة.

وقال الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة طلال ناجي خلال المهرجان: هو الذي أشرف على تدريب واعداد وصناعة هذه الصواريخ ونقل التقنية الى قطاع غزة. اليوم المقاومة الفلسطينية تستطيع ان تغطي سماء كل فلسطين بصواريخها والفضل لقاسم سليماني.

فيما قال السفير الايراني في سوريا مهديسبحاني في المهرجان: لقد كان رمزا عالميا للمقاومة وارتبط اسمه بنهضة المقاومة ومحورها، كان له دور كبير في هزيمة الارهاب وداعش ومؤامرات الاعداء من اميركا والصهاينة وأكد معادلة الصراع مع الكيان الصهيوني من القبضات الى المواجهة بالصواريخ.

الحاضرون عاهدوا الشهيد انهم سيثأرون لدمائه حتى يتحقق حلمهم وحلم الشهيد بتحرير فلسطين، وطرد كل اشكال الاحتلال في المنطقة.

فلسطين كانت حاضرة دوما في قلب وحياه الحاج سليماني، والفلسطينيون يعتبرون الشهيد ابن فلسطين مؤكدين على ان دماءه ستكون منارة لدرب التحرير.

تفاصيل اوفى في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

فيديو.. السفارة الايرانية في اليمن تفتتح قسم العمليات الجراحية بمستشفى في صعدة

العامري يصدر بيانا في ختام مراسيم تأبين الشهيدين المهندس وسليماني

ولايتي: سليماني كان أهم قائد رفع راية إحياء الإسلام

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كييف: أوكرانيا وبريطانيا يناقشان خطة ردع روسيا

أكثر من5 آلاف و228 غارة للعدوان على محافظة مأرب خلال2021

طريقة للعثور على الجوال المفقود حتى لو كان مغلقا!

الجزائر تتجه نحو تصدير منتجات عسكرية للسوق الدولية والأفريقية

في ملتقى دعت له 'حركة الجهاد' بدمشق... متحدثون: علينا أن نرتقي لمستوى الفعل البطولي للأسير 'أبو هواش'

فيديو.. زياد نخالة: الصواريخ التي ضربت تل ابيب قد وصلت الينا بإشراف سليماني