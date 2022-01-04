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الصين: اغتيال سليماني جريمة حرب ارتكبتها أميركا باستخدام القوة

الصين: اغتيال سليماني جريمة حرب ارتكبتها أميركا باستخدام القوة
الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

ندّد المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ فنبين باغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني ووصفها بمثابة جريمة حرب ارتكبتها اميركا باستخدام القوة.

العالم - إيران

وقال فنبين في مؤتمره الصحفي اليوم الثلاثاء ردا على سؤال حول كلمة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي في مراسم تكريم الذكرى الثانية لاغتيال الشهيد سليماني أمس بطهران وتأكيده على مقاضاة ومعاقبة الضالعين بعملية الاغتيال: إن اغتيال الفريق سليماني نموذج آخر يؤكد مدى تقويض اميركا للقوانين السائدة في العلاقات الدولية وفق ميثاق الامم المتحدة كما انها إحدى جرائم الحرب التي ارتكبتها اميركا باستخدام القوة.

واضاف: إن الولايات المتحدة تسمح لنفسها بارتكاب عملية قتل هادفة لقائد عسكري تابع لبلد مستقل باستخدام الارهاب وانتهاك القوانين الدولية وكذلك قتل مئات آلاف الابرياء في أرجاء العالم فيما تتستر على جميع هذه الاعمال اللاشرعية والوحشية عن أنظار الناس في ارجاء العالم خلف زعمها القائم على النظام الدولي القائم على القوانين.

وتابع: تكرر الولايات المتحدة شعار "حماية النظام الدولي القائم على القوانين" الا ان الحقيقة هي ماثبت عدّة مرات بأنها لاتكترث بشيء سوى ما يحفظ مصالحها ويلبي حاجاتها.

ولفت الى ان الولايات المتحدة لاتتعهد سوى بالنظام الذي يحفظ هيمنتها ويجعلها تتفوق على المجتمع الدولي الا ان مثل هذه القوانين والانظمة التي تنتهك القوانين الدولية لاتحظى بقبول الشعب الايراني والشرق الاوسط وبلدان العالم.

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